Наймолодша мільярдерка в світі, модель і бізнесвумен Кайлі Дженнер вміє зачепити публіку відвертими знімками, без тіні збентеження вихваляючись розкішними формами

Як передає Politeka.net, 22-річна Кайлі поділилася свіжими кадрами в "сторіз" у своєму Instagram, на яких постала в пікантному образі. Дженнер вирішила зняти верх, залишившись лише в бюстгальтері. Від такого виду, у кого завгодно підскаче тиск. Пишний бюст дівчини здатний змусити фанатів годинами віддаватися фантазіям.

Шикарна брюнетка знімала себе у відображенні дзеркала: вона крутилася і чіпала себе рукою за талію, а також поправляла розпущене довге волосся.

Зазначимо, Кайлі відома як учасниця телевізійного реаліті-шоу «Сімейство Кардашян», а також як засновниця і власниця компанії Kylie Cosmetics з 2015 року.

Свою модельну кар'єру вона почала, рекламуючи лінію одягу Crush Your Style, а також знімаючись у фотосесіях для журналів OK!, Teen Vogue, і у фотографа Ніка Саглимбені.

Раніше ми повідомляли, Кайлі поділилася в Instagram фотографіями зі свята з нагоди вагітності її подруги. Дівчина постала в кремового-молочному платті, яке вигідно підкреслило її пишні форми. Вона позувала з подругою, ніжно обіймаючи її за "животик", а також сидячи на кріслі-м'якій іграшці.

Ще раніше ми розповідали, що Дженнер влаштувала просто божевільну фотосесію: дівчина не посоромилася показати свою "п'яту точку". Так мільярдерка позувала на животі, обтянув розкішне тіло в найтоншу тканину. Для більшого ефекту організатори намочили парео. До речі, крізь нього видно кожен звабливий вигин тіла Кайлі.

Чи варто говорити, що фото зібрало буквально за добу понад 7 мільйонів лайків. Гаряча брюнетка знесла голови своїм фанатам.

Нагадаємо, що Кайлі Дженнер без макіяжу показала, як виглядає в звичайному житті: "тільки з ліжка".

Також Politeka писала, що Кайлі Дженнер зняла білизну і выпятила на камеру самі соковиті місця: «вологе дитинко».