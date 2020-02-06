Кайли Дженнер показала, чем занимается по утрам

Самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер покрутилась возле зеркала, показав фигуру с разных сторон перед тренировкой. Об этом пишет Politeka.net.

На новых опубликованных кадрах Дженнер позирует без макияжа и укладки, какой мы ее привыкли обычно видеть. Инста-знаменитость предстала перед нами обычной девушкой в обтягивающем костюме для спорта.

Так, она примерила черный эластичный костюм, который подчеркнул ее фигуру в форме гитары. Короткий топ с вырезом под грудью и черные лосины с белыми полосами, небрежно приглаженные волосы – весь ее утренний лук.

«Утренняя тренировка», – подписала она сториз.

Напомним, что на днях Кайли Дженнер прошлась с сестрой Кендалл Дженнер в супероткровенных нарядах.

Инста-красотки показали свои идеальные прелести в одном белье. Кендалл была в белых трусиках и бюстгальтере, на которые сверху надела прозрачное буди с кружевом в цвет. На спине у нее были привязаны крылья из белых перьев, которые достигали пола. Волосы модель оставила распущенными, при этом добавив им объем с помощью мусса или лака для волос.

«С моим ангелом», – подписала она фотографии.

В комментариях поклонники звездных красоток начали делиться впечатлениями от увиденых фото.

«Кендалл вылитый злодей, ей богу», «Жизнь не справедлива иногда», «Мои любимые снимки у тебя», «Кендалл моя жизнь», «Вы обе такие горячие 😛🔥», – написали в сети.

Напомним также, что ранее Кайли Дженнер решила похвастаться аппетитными формами в прозрачном мокром белье. Обратим внимание, что на опубликованном снимке Кайли Дженнер позирует в прозрачном наряде без белья. При этом, поскольку одежда мокрая, сквозь нее виднеются сочные формы девушки. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.

«Вот это упругости!», «идеальное тело!», «Невероятная», «нельзя быть такой красивой», «Богиня», - пишут они.

Напомним, что Кайли Дженнер затянула большие шарики в тонкую маечку: "Насмотреться нереально".

Как сообщала Politeka, Кайли Дженнер оголила грудь ради фото с дочерью.

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