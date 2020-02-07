Модель и бизнес-вуман Кайли Дженнер, которая считается самой молодой миллиардершей в мире, покрасовалась перед камерой в еле заметном "наряде"

22-летняя Кайли Дженнер устроила настоящее "фото-сафари" и не пойми, в роли ли хищницы позировала звезда, или же нет. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram мировой знаменитости.

Так на новых опубликованных Кайли снимках в сети, она позирует обвитая прозрачной тканью голубоватого оттенка, которая при этом мокрая. Звезде сделали пышную укладку, естественно, заметный - для фотосъемок - макияж.

Многие поклонники знаменитой артистки-красавицы отмечают, что она на вышеупомянутых кадрах выглядит просто, божественно и, что отсутствие на ней белья - делает "горячую картинку" просто незабываемой.

На снимках - из дальнего и ближнего ракурса - Кайли призывно и уверенно смотрит в объектив, слегка наклонив голову. На фото видны объемные ягодицы звезды сети и ТВ - некоторые, уверены, что Дженнер такие "богатства" "накачала" естественным путем, некоторые - что с помощью хирургов.

Напомним, недавно Кайли Дженнер позировала в черном обтягивающем гольфе, сквозь который, если приглядеться, виден лифчик звезды. Одежда сильно обтянула пышные прелести Кайли.

Ранее, Кайли Дженнер позировала с дочерью:

«Моя любовь. Следите за моими историями, чтобы увидеть коллекцию Stormi, которая стартует 1 февраля ☁️⚡️», – обрадовала поклонников Кайли Дженнер.

Фото было сделано в студии. Кайли сидит на фоне цветов и горного пейзажа в виде русалки. На ней парик с длинными волнистыми черными волосами, а также ткань на ногах, в виде русалочьей чешуи. Дочь Сторми одета в льняное платье. Она лежит на руках матери, обнимая ее за грудь и улыбаясь.

Напомним, что бесстыжая Кайли Дженнер показала свои самые аппетитные места: вид сзади фантастический

Как сообщала Politeka, Кайли Дженнер засветила в топике все, что только можно: размеры впечатляют

Также Politeka писала, что Кайли Дженнер показала сочные формы в купальнике: «лучше, чем Кардашьян»