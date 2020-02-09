Самая молодая миллиардерша в мире, модель и бизнесвумен Кайли Дженнер умеет зацепить публику откровенными снимками, без тени смущения хвастаясь роскошными формами

Как передает Politeka.net, 22-летняя Кайли поделилась свежими кадрами в "сториз" в своем Инстаграм, на которых предстала в пикантном образе. Дженнер решила снять верх, оставшись лишь в бюстгальтере. От такого вида, у кого угодно подскачет давление. Пышный бюст девушки способен заставить фанатов часами предаваться фантазиям.

Шикарная брюнетка снимала себя в отражении зеркала: она крутилась и трогала себя рукой за талию, а также поправляла распущенные длинные волосы.

Отметим, Кайли известна как участница телевизионного реалити-шоу «Семейство Кардашян», а также как основательница и владелица компании Kylie Cosmetics с 2015 года.

Свою модельную карьеру она начала, рекламируя линию одежды Crush Your Style, а также снимаясь в фотосессиях для журналов OK!, Teen Vogue, и у фотографа Ника Саглимбени.

Ранее мы сообщали, Кайли поделилась в Инстаграм снимками с праздника по случаю беременности ее подруги. Девушка предстала в кремового-молочном платье, которое выгодно подчеркнуло ее пышные формы. Она позировала с подругой, нежно обнимаяя ее за "животик", а также сидя на кресле-мягкой игрушке.

Еще ранее мы рассказывали, что Дженнер устроила просто сумасшедшую фотосессию: девушка не постеснялась показать свою "пятую точку". Так миллиардерша позировала на животе, обтянув роскошное тело в тончайшую ткань. Для пущего эффекта организаторы намочили парео. К слову, сквозь него видно каждый соблазнительный изгиб тела Кайли.

Стоит ли говорить, что фото собрали буквально за сутки более 7 миллионов лайков. Горячая брюнетка снесла головы своим фанатам.

Напомним, что Кайли Дженнер без макияжа показала, как выглядит в обычной жизни: "только с постели".

Также Politeka писала, что Кайли Дженнер сняла белье и выпятила на камеру самые сочные места: «влажная детка».