Модель і бізнес-вуман Кайлі Дженнер, яка вважається наймолодшою мільярдеркою в світі, покрасувалася перед камерою в ледь помітному "вбранні"

22-річна Кайлі Дженнер влаштувала справжнє "фото-сафарі" і не зрозумій, в ролі чи то хижачки позувала зірка, або ж ні. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram світової знаменитості.

Так на нових опублікованих Кайлі знімках в мережі, вона позує обвита прозорою тканиною блакитного відтінку, яка при цьому мокра. Зірці зробили пишну зачіску, звісно, помітний - для фотозйомок - макіяж.

Багато шанувальників знаменитої артистки-красуні відзначають, що вона на вищезазначених кадрах виглядає просто, божественно і, що відсутність на ній білизни - робить "гарячу картинку" просто незабутньою.

На знімках - з далекого і ближнього ракурсу - Кайлі заклично і впевнено дивиться в об'єктив, злегка нахиливши голову. На фото видно об'ємні сідниці зірки мережі і ТБ - деякі, впевнені, що Дженнер такі "багатства" "накачала" природним шляхом, деякі - що з допомогою хірургів.

Нагадаємо, нещодавно Кайлі Дженнер позувала в чорному обтягуючому гольфі, крізь який, якщо придивитися, видно ліфчик зірки. Одяг сильно облягав пишні принади Кайлі.

Раніше Кайлі Дженнер позувала з донькою:

«Моя любов. Слідкуйте за моїми історіями, щоб побачити колекцію Stormi, яка стартує 1 лютого ☁️⚡️», – порадувала шанувальників Кайлі Дженнер.

Фото було зроблено в студії. Кайлі сидить на тлі квітів і гірського пейзажу у вигляді русалки. На ній перука з довгим кучерявим чорним волоссям, а також тканина на ногах, у вигляді русалочої луски. Дочка Стормі одягнена в лляну сукню. Вона лежить на руках матері, обіймаючи її за груди і посміхаючись.

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