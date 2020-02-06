Кайлі Дженнер показала, чим займається вранці
Наймолодша мільярдерка Кайлі Дженнер покрутилася біля дзеркала, показавши фігуру з різних сторін перед тренуванням. Про це пише Politeka.net.
На нових опублікованих кадрах Дженнер позує без макіяжу і укладки, якою ми її звикли зазвичай бачити. Інста-знаменитість постала перед нами звичайною дівчиною в обтягуючому костюмі для спорту.
Так, вона приміряла чорний еластичний костюм, який підкреслив її фігуру у формі гітари. Короткий топ з вирізом під грудьми і чорні лосини з білими смугами, недбало пригладжені волосся – весь її ранковий цибулю.
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«Ранкове тренування», – вона підписала сториз.
Нагадаємо, що днями Кайлі Дженнер пройшлася з сестрою Кендалл Дженнер у супероткровенных вбранні.
Інста-красуні показали свої ідеальні принади в одній білизні. Кендалл була в білих трусиках і бюстгальтері, на які зверху наділу прозоре буди з мереживом в колір. На спині у неї були прив'язані крила з білого пір'я, які досягали підлоги. Волосся модель залишила розпущеним, при цьому додавши їм обсяг з допомогою мусу або лаку для волосся.
«З моїм ангелом», – вона підписала фотографії.
В коментарях шанувальники зоряних красунь почали ділитися враженнями від увиденых фото.
«Кендалл вилитий лиходій, їй богу», «Життя не справедлива іноді», «Мої улюблені знімки у тебе», «Кендалл моє життя», «Ви обидві такі гарячі 😛🔥», – написали в мережі.
Нагадаємо також, що раніше Кайлі Дженнер вирішила похвалитися апетитними формами в прозорому мокрому білизна. Звернемо увагу, що на опублікованому знімку Кайлі Дженнер позує в прозорому вбранні без білизни. При цьому, оскільки одяг мокра, крізь неї видніються соковиті форми дівчини. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.
«Ось це пружності!», «ідеальне тіло!», «Неймовірна», «не можна бути такою гарною», «Богиня», - пишуть вони.
Нагадаємо, що Кайлі Дженнер затягнула великі кульки в тонку маєчку: "Надивитися нереально".
Як повідомляла Politeka, Кайлі Дженнер оголила груди заради фото з дочкою.
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