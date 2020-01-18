Кайлі Дженнер порадувала своїх шанувальників новими знімками у відвертому вбранні

Як повідомляє Politeka.net, молодша сестра Кім Кардашьян - Кайлі Дженнер завжди знаходить привід продемонструвати новий наряд і розкішні форми. Підписники обожнюють її за щирість і відверті знімки. А тому просто засипають її компліментами і лайками.

22-річна американська модель і бізнесвумен Кайлі Дженнер, в черговий раз похвалилася своїми ідеальними формами.

На фото красуня з'явилася в короткій сукні-гольф, яке спокусливо обтягнула її шикарні принади.

Свій образ Кайлі доповнила черевиками на високих підборах і мініатюрною сумочкою. Модель також продемонструвала вид ззаду, який був набагато гарячою, бо вона підняла край сукні.

Шанувальники модель, як завжди, захоплено відреагували на її публікацію і наставили понад 600 тисяч лайків всього за кілька годин.

Раніше Кайлі опублікувала кілька знімків біля розкішного автомобіля, чим викликала фурор в мережі.

Вона позувала, спокусливо прогнувшись.. На фото вона повернулася спиною, виставивши сідниці, і підтримуючи їх руками.

Тканина на сідницях натягнулася, і костюм навіть трохи просвічувався в самому розкішному місці.

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