Британська модель Демі Роуз поділилася відвертим знімком.

Фото зірка опублікувала у своєму Instagram, , пише Politeka.net. На знімку Демі Роуз лежить на животі, оголивши свої сідниці. На ній надіто дуже маленьке бікіні, яке практично не прикриває її. З першого погляду на фото може здатися, що Роуз лежить на пальмовій гілці гола.

За короткий час пост моделі набрав понад 500 тис. лайків і більше 5 тис. коментарів. Фолловери зірки хвалять її пишні форми.

«Красива богиня», «Матуся», «Виглядає як подушка», «Це ГМО», «Які гарні сідниці», «Гаряче», «Ти така щедра красуня!», «О боже мій, солодкий рай», «Ідеальна», «Це справжній персик», - пишуть шанувальники.

Нагадаємо, що Роуз регулярно публікує відверті знімки, на яких чудово видно її пишні форми. У моделі дуже нестандартна фігура. При зрості 157 сантиметрів 24-річна Демі має вражаючі обсяги. Через маленький зріст і фігуру типу «пісочний годинник» візуально її обсяги виглядають ще більше. Сьогодні Демі затребувана модель. Вона знімається для різних чоловічих журналів, рекламує бренди.

Правда, її сторінку в Інстаграм можна вважати за окремий чоловічий журнал. У мережу дівчина регулярно заливає фото, де видно всі її принади. Так, днями вона опублікувала знімок, на якому видно її великі груди, ледь прикриті маленьким трикутним купальником. Дівчина не соромиться своєї зовнішності, тому кожне фото – це новий виклик для її шанувальників.

Як відомо, через нестандартні форми дівчину іноді називають новою Кім Кардашьян, яка також може похвалитися пишними формами.

Нагадаємо, що Демі Роуз вивалила апетитних «близнят» і задерла ноги : «Велика рідкість…».

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