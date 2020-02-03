Британская модель Деми Роуз поделилась откровенным снимком.

Фото звезда опубликовала в своем Инстаграм, пишет Politeka.net. На снимке Деми Роуз лежит на животе, оголив свои ягодицы. На ней надето очень маленькое бикини, которое практически не прикрывает ее. С первого взгляда на фото может показаться, что Роуз лежит на пальмовой ветке голая.

За короткое время пост модели набрал более 500 тыс. лайков и более 5 тыс. комментариев. Фолловеры звезды хвалят ее пышные формы.

«Красивая богиня», «Мамочка», «Выглядит как подушка», «Это ГМО», «Какие красивые ягодицы», «Горячо», «Ты такая щедрая красавица!», «О боже мой, сладкий рай», «Идеальная», «Это настоящий персик», - пишут поклонники.

Напомним, что Роуз регулярно публикует откровенные снимки, на которых прекрасно видно ее пышные формы. У модели очень нестандартная фигура. При росте 157 сантиметров 24-летняя Деми имеет впечатляющие объемы. Из-за маленького роста и фигуры типа «песочные часы» визуально ее объемы выглядят еще больше. Сегодня Деми востребованная модель. Она снимается для разных мужских журналов, рекламирует бренды.

Правда, ее страничку в Инстаграме можно считать за отдельный мужской журнал. В сеть девушка регулярно заливает фото, где видно все ее прелести. Так, на днях она опубликовала снимок, на котором видно ее большую грудь, едва прикрытую маленьким треугольным купальником. Девушка не стесняется своей внешности, поэтому каждое фото – это новый вызов для ее поклонников.

Как известно, из-за нестандартных форм девушку иногда называют новой Ким Кардашьян, которая также может похвастаться пышными формами.

Напомним, что Деми Роуз вывалила аппетитных «близняшек» и задрала ноги : «Большая редкость…».

Также Politeka писала, что новая Кардашьян полностью разделась и вывалила все свое «добро» на камеру: «влажная детка».

А еще Politeka сообщала, что пышногрудая Деми Роуз засунула свои достоинства в маленький купальник: "Ого, какие огромные...".