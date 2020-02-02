Британська модель, яку за видатні форми назвали другою Кім Кардашьян, Демі Роуз, виставила напоказ апетитні принади

Зірка опублікувала фото в своєму Instagram, на якому позувала в маленькому бікіні, пише Politeka.net.

Красуня посвітила принадами у плетеному купальнику, він ледь прикривав її пишні форми. На одному зі знімків Демі підняла лямки трусиків вище стегон.

На першому знімку Роуз дивилася в камеру, і показавши ангельське личко у всій красі. Вітер трохи розвіяв її довге волосся.

На другому знімку Демі трохи відхилилася вбік і прочинила губи. Можна було краще розглянути пишні вії зірки і її гарні очі.

Образ знаменитості завершили прикраси: маленькі сережки у вухах і кільце на пальці.

На обох знімках модель знаходилася на сходах. Крізь якусь огорожу пробивалося світло від сонця, що надавало знімку якоїсь загадковості.

"Я зараз хворію... так що ось вам відповідь. 🖤", - підписала знімок відома красуня.

За 12 годин пост моделі з Британії отримав понад 430 тисяч лайків та багато коментарів.

Користувачі мережі написали Демі масу компліментом, в тому числі, що вона прекрасна і ідеальна, а її фігура просто бомба, і дійсно: "Ого, які величезні груди."

Нагадаємо, Демі Роуз позувала в жовтій сукні в квіточку, яка ефектно підкреслювала її пишні форми.

«Боже, це велика рідкість – виглядати сексуально, але не вульгарно», «справжня жінка», «красуня!», - написали фанати.

Раніше ми писали, що Демі Роуз часто називають британською Кардашьян, обожнює ділитися зі своїми шанувальниками вкрай відвертими образами.

Недавно модель з'явилася на кадрі в одному лише купальнику, який можна насилу таким називати - мініатюрні шматочки тканини і ниточки ледве впоралися з натиском принад Демі. Модель позувала на кадрі обнявши свої груди, тим самим зробивши їх ще більше.

Нагадаємо також, що зірка опублікувала фото, на якому залишилася в одних плавках від купальника.

Шанувальники задоволені знімком, залишивши під постом безліч захоплених коментарів.

Фотографія встигла набрати понад 460 тисяч лайків за нетривалий час.

Нагадаємо, що Демі Роуз натягнула прозоре мереживо на своє розкішне багатство.

Як повідомляла Politeka, молода копія Кім Кардашьян похвалилася апетитними формами: «Ось це тіло!».

Також Politeka писала, що Демі Роуз роздяглася до непристойності і показала, за що її полюбили чоловіки.