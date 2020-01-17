Британська модель Демі Роуз рідко публікує фото в одязі, і новий пост не виявився винятком
Зірка, яка прославилася своїми пишними формами і стала другою Кім Кардашьян, опублікувала відео, на якому позує оголеною, пише Рoliteka.net.
На відео-бумеранг зірка постає, прикриваючи великі груди руками. На ній - лише блискучий капелюшок.
Модель опускає і піднімає голову, показуючи своє ангельське личко з мінімумом макіяжу. Крім капелюшки на зірці можна помітити пальця в кільцях.
Демі прочинила губи і дивилася в камеру.
Арестович розніс Гончарука і розкрив, хто може зайняти посаду прем'єра: «Це буде катастрофою»
Білява красуня з Кварталу 95 показала, чим її щедро нагородила природа: "Ідеальна"
Меган Маркл вразила зовнішнім виглядом після втечі з королівської сім'ї: фото злили в мережу
Місцеві вибори в Києві: мешканці столиці зізналися, кого хочуть бачити мером – соцдослідження
Ідеальне тіло Роуз не могло уникнути уваги підписників, які тут же поставили запису багато лайків. Через 18 годин публікація Демі зібрала майже 700 тисяч позначок "Подобається" і багато коментарів.
Користувачі мережі назвали дівчину ідеальною і прекрасною. Так і хочеться сказати: "Прикрийте рот від захоплення".
Зазначимо, з 2015 року Роуз живе в Америці, де бере участі у зйомках для журналів, а також кліпів.
Нагадаємо, Демі Роуз виставила в камеру свої великі соковиті принади.
Тонка талія, пишні стегна і низький зріст - стали розпізнавальними рисами, завдяки яким Демі придбала свою популярність.
На одному з останніх фото Роуз показала пишні груди в маленькому купальнику. У моделі мокре волосся, а на обличчі, ніби немає макіяжу. Демі пристрасно подивилася в камеру, погравши принадами на камеру.
Раніше ми писали, що нещодавно Роуз красувалася без білизни і в подертих джінсках. Свої об'ємні груди знаменитість прикрила руками, а ноги в джинсах - розвела, все це камери зняли поблизу.
Фани пишуть різне в адресу моделі під фото - від відвертих образ до явного захоплення.
"Чорт, дитинко! Це гаряче, неймовірно, гаряче!" - написав один з користувачів мережі.
Нагадаємо також, що роздягнена Роуз постала в ледве видимому світлому купальнику. Демі ефектно розпласталася на широкому лежаку, пише, що вона "в джунглях і релаксує по повній".
Зірка мережі так зігнулась у провокуючій позі, що багато з підписників протилежної їй статі буквально присвистували в коментарях від захвату.
Нагадаємо, нова Кардашьян прогнулася і засвітила зайве на камеру.
Як повідомляла Politeka, нова Кардашьян показала на камеру все, чим нагородила її природа.
Також Politeka писала, що молода копія Кім Кардашьян похвалилася апетитними формами.