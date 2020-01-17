Британська модель Демі Роуз рідко публікує фото в одязі, і новий пост не виявився винятком

Зірка, яка прославилася своїми пишними формами і стала другою Кім Кардашьян, опублікувала відео, на якому позує оголеною, пише Рoliteka.net.

На відео-бумеранг зірка постає, прикриваючи великі груди руками. На ній - лише блискучий капелюшок.

Модель опускає і піднімає голову, показуючи своє ангельське личко з мінімумом макіяжу. Крім капелюшки на зірці можна помітити пальця в кільцях.

Демі прочинила губи і дивилася в камеру.

Ідеальне тіло Роуз не могло уникнути уваги підписників, які тут же поставили запису багато лайків. Через 18 годин публікація Демі зібрала майже 700 тисяч позначок "Подобається" і багато коментарів.

Користувачі мережі назвали дівчину ідеальною і прекрасною. Так і хочеться сказати: "Прикрийте рот від захоплення".

Зазначимо, з 2015 року Роуз живе в Америці, де бере участі у зйомках для журналів, а також кліпів.

Нагадаємо, Демі Роуз виставила в камеру свої великі соковиті принади.

Тонка талія, пишні стегна і низький зріст - стали розпізнавальними рисами, завдяки яким Демі придбала свою популярність.

На одному з останніх фото Роуз показала пишні груди в маленькому купальнику. У моделі мокре волосся, а на обличчі, ніби немає макіяжу. Демі пристрасно подивилася в камеру, погравши принадами на камеру.

Раніше ми писали, що нещодавно Роуз красувалася без білизни і в подертих джінсках. Свої об'ємні груди знаменитість прикрила руками, а ноги в джинсах - розвела, все це камери зняли поблизу.

Фани пишуть різне в адресу моделі під фото - від відвертих образ до явного захоплення.

"Чорт, дитинко! Це гаряче, неймовірно, гаряче!" - написав один з користувачів мережі.

Нагадаємо також, що роздягнена Роуз постала в ледве видимому світлому купальнику. Демі ефектно розпласталася на широкому лежаку, пише, що вона "в джунглях і релаксує по повній".

Зірка мережі так зігнулась у провокуючій позі, що багато з підписників протилежної їй статі буквально присвистували в коментарях від захвату.

Нагадаємо, нова Кардашьян прогнулася і засвітила зайве на камеру.

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