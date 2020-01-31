Популярна британська модель Демі Роуз вирішила порадувати шанувальників новим соковитим фото у відвертій сукні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Скажи мені, що я рідкість», - йдеться в повідомленні.

На опублікованих знімках Демі Роуз позує в жовтій сукні в квіточку, яка ефектно підкреслює її пишні фромы. На це звернули увагу і шанувальники зірки.

«Боже, це велика рідкість – виглядати сексуально, але не пішло», «справжня жінка», «красуня!», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, британська модель, яку за видатні форми назвали другий Кім Кардашьян, Демі Роуз посвітила своїми грудьми прямо на камеру.

Красуня одягла топ із зав'язками, який ледь утримує її принади. Також на Роуз можна помітити спідницю на тонкій талії.

Дівчина нахилилася до камери, випнувши своє багатство. Вона нахилила Голову набік, а пишні волосся трохи прикрили обличчя.

Гарячий спосіб Демі завершила ланцюжок з хрестиком.

Легкий макіяж і ідеально гладка шкіра - те, від чого не можна відірвати погляду.

"Хай благословить тебе Бог. 💖 (Це хрестик був моєї мами). Не проходить і дня, щоб я не думала про своїх батьків на небесах.... Господь дає, але і забирає", - підписала фото Демі Роуз.

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