Зірка мережі похизувалася фігурою, коли була без білизни

Пишногруда британка Демі Роуз покрасувалася голою перед камерою

Модель - власницю пишних форм - часто порівнюють з Кім Кардашьян. Цього разу фігуриста Демі підтвердила своє реноме "спокусливої" і необтяженою забобонами красуні. Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на Instagram фотомоделі.

Так на новому опублікованому фото Роуз красується, виглядаючи з бортика, ймовірно, що огороджує природну водойму. Волосся своє модель зібрала в пучок, на обличчі її виднівся непомітний макіяж, але головне - вона була голою.

Фоном для чергових яскравих і приваблюючих увагу знімків, стали мальовничі пейзажі, а сама Роуз ефектно притиснулася своїми принадами до огорожі, фани одразу ж нафантазували, що знаменитість "повністю" роздягнена і назвали її "русалкою", "неймовірною", "вологою" і "розкрадачкою чоловічих сердець".

Зазначимо, що Роуз практично щодня радує своїх підписників у популяной соцмережі подібними кадрами і "армія" її шанувальників - зростає, здається, з кожним новим днем.

Раніше, на іншому своєму новому знімку, Демі Роуз красувалась в міні-бікіні - груди артистки буквально випирали з-під шторок купальника, також на Роуз були мініатюрні трусики, які вона притримувала руками. Своє густе волосся пишногруда фотомодель розпустила і ефектно посміхалася на камеру.

Фоном для чергових яскравих і привертаючих увагу знімків, стали мальовничі пейзажі Каліфорнії - Роуз стояла на скелях біля води.

Шанувальники артистки просто вибухнули потоком коментарів на адресу артистки - пишуть, що така красуня певно користується у протилежної статі великим успіхом, а також про те, що перед такою красунею - неможливо встояти.

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