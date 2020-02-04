Два роки тому 1 лютого американська мільярдерка Кайлі Дженнер, з сімейства Кардашьян, народила дочку, Стормі

Дворіччя дівчинки Кайлі відсвяткувала з розмахом, пише Politeka.net. Про це свідчать фотографії розміщені в Instagram.

Зірка створила для дитини всесвіт, який назвала на честь дочки StormiWorld. На місце святкування прибуло безліч зоряних гостей, яких чекали надувні голови Стормі. Величезне обличчя дівчинки встановили на вході, яким був її рот. Також різні розваги супроводжувалися обличчя дівчинки, і маски з її зображенням носили аніматори.

Крім того солодощі та футболки були з написами "StormiWorld".

"Це благословення мати можливість створювати чарівні переживання для моєї дитини. StormiWorld!!!! Спасибі тобі Бог", - написала в одному з постів Кайлі.

Сама зоряна мама вибрала для святкування рожевий костюм з блискітками, який обтягнув її шикарну фігуру. Дівчинка була одягнена в тому ж стилі.

З гостями і з самою іменинницею працювали аніматори. Також у StormiWorld були каруселі, надувні гірки та інші розваги.

Кайлі навіть прокотилася з одною з подруг на атракціоні, обидві посміхалися.

Два поста зібрали близько 13 мільйонів лайків і неоднозначну реакцію в мережі. Одні хвалили Кайлі за влаштоване свято, інші ж навпаки - були в подиві.

"Я єдина, хто думає, що ці шалені вечірки - це занадто? Не потрібно витрачати багато грошей на такі святкування, які дочка навіть не згадає. Я просто відчуваю, що в цьому немає необхідності, і вона могла б витрачати свої гроші на щось набагато більш важливе", "Це дійсно жахливо", "Ти зробила все це для дитини, яка ще навіть не може говорити", "Кайлі потрібно навчитися скромності у своєї сестри Кортні. Вона влаштовує правильні свята для своїх дітей і намагається втримати їх у «реальному світі»", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, нещодавно Кайлі Дженнер позувала в чорному обтягуючому гольфі, крізь який, якщо придивитися, видно ліфчик зірки. Одяг сильно облягав пишні принади Кайлі.

Нагадаємо, що Кайлі Дженнер затягнула великі кульки в тонку маєчку: "Надивитися нереально".

Як повідомляла Politeka, Кайлі Дженнер оголила груди заради фото з дочкою.

Також Politeka писала, Кайлі показала, чим спокушає чоловіків.