Два года назад 1 февраля американская миллиардерша Кайли Дженнер, из семейства Кардашьян, родила дочь, Сторми

Двухлетие девочки Кайли отметила с размахом, пишет Politeka.net. Об этом свидетельствуют фотографии размещенные в Инстаграм.

Звезда создала для ребенка вселенную, которую назвала в честь дочери StormiWorld. На место празднования прибыло множество звездных гостей, которых ждали надувные головы Сторми. Огромное лицо девочки установили на входе, которым был ее рот. Также различные развлечения сопровождались лицом девочки, и маски с ее изображением носили аниматоры.

Кроме того сладости и футболки были с надписями "StormiWorld".

"Это благословение - иметь возможность создавать волшебные переживания для моего ребенка. StormiWorld !!!! Спасибо тебе Бог", - написала в одном из постов Кайли.

Сама звездная мама выбрала для празднования розовый костюм с блестками, который обтянул ее шикарную фигуру. Девочка была одета в том же стиле.

С гостями и с самой именинницей работали аниматоры. Также в StormiWorld были карусели, надувные горки и другие развлечения.

Кайли даже прокатилась с одной из подруг на аттракционе, обе улыбались.

Два поста собрали около 13 миллионов лайков и неоднозначную реакцию в сети. Одни - хвалили Кайли за устроенный праздник, другие же наоборот - были в недоумении.

"Я единственная, кто думает, что эти безумные вечеринки - это слишком? Не нужно тратить много денег на такие празднования, которые дочь даже не вспомнит. Я просто чувствую, что в этом нет необходимости, и она могла бы тратить свои деньги на что-то гораздо более важное", "Это действительно ужасно", "Ты сделала все это для ребенка, который еще даже не может говорить", "Кайли нужно научиться скромности у своей сестры Кортни. Она устраивает правильные праздники для своих детей и пытается удержать их в «реальном мире»", - написали пользователи сети.

Напомним, недавно Кайли Дженнер позировала в черном обтягивающем гольфе, сквозь который, если приглядеться, виден лифчик звезды. Одежда сильно обтянула пышные прелести Кайли.

Напомним, что Кайли Дженнер затянула большие шарики в тонкую маечку: "Насмотреться нереально".

Как сообщала Politeka, Кайли Дженнер оголила грудь ради фото с дочерью.

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