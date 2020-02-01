Младшая сестра Ким Кардашьян, самая молодая миллиардерша, Кайли Дженнер, порадовала горячим фото своих поклонников

На снимке красотка позирует у белых дверей и смотрит в камеру, пишет Politeka.net.

Звезда предстала в черном обтягивающем гольфе, сквозь который, если приглядеться, виден лифчик звезды. Одежда сильно обтянула пышные прелести Кайли.

Тонкую талию знаменитости подчеркнули черные кожанные брюки с высокой посадкой.

Звезда позировала со стильной сумочкой в форме губ и блестящих часах.

Красивый макияж подчеркнул красоту Кайли, а красивая укладка сделала образ безупречным: "Это божественно".

За шесть часов пост модели собрал около трех миллионов лайков и много комментариев.

Пользователи сети называли звезду богиней и боссом, ей признавалась в любви и писали еще множество комплиментов.

Стоит отметить, что сейчас на страницу юной миллиардерши подписаны 160 миллионов человек.

Напомним, Кайли Дженнер похвасталась в сети живописным местом отдыха на фоне гор, а также показала фигуру в купальнике.

На фото она позировала лежа на животе на фоне гор и бассейна. Кайли загорала в купальнике серебряного цвета с открытой спиной. Нижняя часть купальника отлично подчеркивает ее формы.

В комментариях поклонники Кайли начали активно писать селебрити комплименты.

Ранее мы писали, что Кайли Дженнер представила коллекцию именной косметики «Сторми», которую она сделала в любимых цветах дочери: фиолетовом, темно-розовом и ярко-малиновом.

Кайли Дженнер объявила о выходе косметики портретом с дочкой, на котором она позирует топлесс, а ее дочь прислонилась к голой груди матери.

Напомним также, что 22-летняя миллиардерша Кайли Дженнер впервые решилась рассказать о проблемах, с которыми ей пришлось столкнуться во время рождения своей первой дочери Сторми. Оказалось, что модели пришлось рожать раньше запланированного врачами срока.

В больнице Кайли вызывали преждевременные роды, проткнув околоплодный пузырь.

"Врачи сделали так, чтобы у меня отошли воды, и уже через 45 минут появилась Сторми", - рассказала миллиардерша.

Напомним, что Кайли Дженнер затянула большие шарики в тонкую маечку: "Насмотреться нереально".

Как сообщала Politeka, Кайли Дженнер оголила грудь ради фото с дочерью.

Также Politeka писала, Кайли показала, чем искушает мужчин.