Популярна модель Ебігейл Речфорд вирішила порадувати шанувальників відвертим знімком в прозорій білизні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, модель позує у відвертому червоному білизна, яке прикриває лише "найцінніше". Примітно, що крім білизни Речфорд приміряла ще й поясочок, а доповнював образ помітний макіяж.

Однак шанувальники моделі не змогли висловитися про ідеальних формах кумира – Рэтчфорд опублікувала їх у Сторіс.

Як повідомлялося раніше, американська модель Ебігейл Речфорд зробила спокусливе видеоселфи і опублікувала його в сториз Instagram.

На фото красуня з'явилася в білому обтягуючому топі з глибоким декольте, яке добре приоткрывало її принади.

Топ натянулся під вантажем пишних грудей і таке відчуття, що принади зараз вивалятися.

Ебі розпустила хвилясте волосся і прочинила губи, оголюючи белейшие зуби. Гаряча красуня виставила вперед кінчик язика.

Також на кадрах можна помітити пружний прес зірки: "Ого, просто чудово".

Макіяж дівчини - з акцентом на блискучі губи і пишні вії. Виглядає модель розкішно.

"О, привіт", - підписала знімок знаменитість.

На жаль, не вдасться дізнатися скільки б коментарів та лайків отримало таке спекотне фото. Хоча можна припустити, що багато, адже інші пости Рэтчфорд збирають десятки тисяч лайків за нетривалий час.

Нагадаємо, соковита Ебі Речфорд без білизни і сорому показала, за що її люблять чоловіки.

Як повідомляла Politeka, Ебігейл Речфорд з трояндою побешкетувала в дорогому білизна.

Також Politeka писала про те, що Ебігейл Речфорд без сорому вивалила свої форми в мереживі.