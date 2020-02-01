Популярна модель Ебігейл Речфорд вирішила порадувати шанувальників відвертим знімком в прозорій білизні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, модель позує у відвертому червоному білизна, яке прикриває лише "найцінніше". Примітно, що крім білизни Речфорд приміряла ще й поясочок, а доповнював образ помітний макіяж.

Однак шанувальники моделі не змогли висловитися про ідеальних формах кумира – Рэтчфорд опублікувала їх у Сторіс.

Як повідомлялося раніше, американська модель Ебігейл Речфорд зробила спокусливе видеоселфи і опублікувала його в сториз Instagram.

На фото красуня з'явилася в білому обтягуючому топі з глибоким декольте, яке добре приоткрывало її принади.

Топ натянулся під вантажем пишних грудей і таке відчуття, що принади зараз вивалятися. 

Ебі розпустила хвилясте волосся і прочинила губи, оголюючи белейшие зуби. Гаряча красуня виставила вперед кінчик язика.

Також на кадрах можна помітити пружний прес зірки: "Ого, просто чудово".

Макіяж дівчини - з акцентом на блискучі губи і пишні вії. Виглядає модель розкішно. 

"О, привіт", - підписала знімок знаменитість.

На жаль, не вдасться дізнатися скільки б коментарів та лайків отримало таке спекотне фото. Хоча можна припустити, що багато, адже інші пости Рэтчфорд збирають десятки тисяч лайків за нетривалий час. 

Remote file

Нагадаємо, соковита Ебі Речфорд без білизни і сорому показала, за що її люблять чоловіки.

Як повідомляла Politeka, Ебігейл Речфорд з трояндою побешкетувала в дорогому білизна.

Також Politeka писала про те, що Ебігейл Речфорд без сорому вивалила свої форми в мереживі.