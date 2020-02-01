Американская модель Эбигейл Рэтчфорд сделала соблазнительное видеоселфи и опубликовала его в сториз Инстаграм
На фото красотка предстала в белом обтягивающем топе с глубоким декольте, которое хорошо приоткрывало ее прелести, пишет Рoliteka.net.
Топ натянулся под грузом пышной груди и такое чувство, что прелести сейчас вывалятся.
Эби распустила волнистые волосы и приоткрыла губы, оголяя белейшие зубы. Горячая красавица выставила вперед кончик языка.
Также на кадрах можно заметить упругий пресс звезды: "Ого, просто великолепно".
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Макияж девушки - с акцентом на блестящие губы и пышные ресницы. Выглядит модель роскошно.
"О, привет", - подписала снимок знаменитость.
К сожалению, не удастся узнать сколько бы комментариев и лайков получило такое жаркое фото. Хотя можно предположить, что много, ведь остальные посты Рэтчфорд собирают десятки тысяч лайков за непродолжительное время.
Известно, что Эбигейл родилась в многодетной семье, она была пятой из семи детей.
Девочка с детства мечтала стать моделью, и пришло время, когда она привлекла внимание своими провокационными постами.
Эби является фитнес-моделью и даже иногда рассказывает о своих занятиях спортом.
Напомним, Эбигейл Рэтчфорд улеглась на пол в одних чулках, прикрыв грудь рукой в перчатке.
Фотогаф не запечатлел лица знаментости, но зацепил ее пухлые губы и острый подбородок.
Эбигейл закинула ноги вверх, демонстрируя стройные ножки с туфлями на шпильке. Акссесуар, в виде змей на ногах, обвил ее ноги.
Модель лежала на красном ковре, хвастаясь красивым телом и упругим животом.
Ранее мы писали, что Эбигейл позировала в черном белье с кружевом, которое подчеркнуло ее пышные формы с помощью дополнительных лямок.
Также на ней надеты черные чулки с подвязками и босоножки.
Звезда смотрела в камеру вызывающе, приоткрыв пухлые губы, а на одном из кадров она отвела взгляд в сторону.
Напомним также, что Эби поделилась с подписчиками фотографией с очередных съемок и попозировала в очень откровенном красном комплекте.
Особого внимания заслуживают чулки красотки, которые больше похожи на брюки из бретелей, прикрепленные к поясу.
Напомним, сочная Эби Рэтчфорд без белья и стыда показала, за что ее любят мужчины.
Как сообщала Politeka, Эбигейл Рэтчфорд с розой пошалила в дорогом белье.
Также Politeka писала о том, что Эбигейл Рэтчфорд без стеснения вывалила свои формы в кружеве.