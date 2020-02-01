Популярная модель Эбигейл Рэтчфорд решила порадовать поклонников новым откровенным снимком в прозрачном белье

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Так, модель позирует в откровенном красном белье, которое прикрывает лишь "самое ценное". Примечательно, что помимо белья Рэтчфорд примеряла еще и поясок, а дополнял образ броский макияж.

Однако поклонники модели не смогли высказаться об идеальных формах кумира – Рэтчфорд опубликовала их в Сторис.

Как сообщалось ранее, американская модель Эбигейл Рэтчфорд сделала соблазнительное видеоселфи и опубликовала его в сториз Инстаграм.

На фото красотка предстала в белом обтягивающем топе с глубоким декольте, которое хорошо приоткрывало ее прелести.

Топ натянулся под грузом пышной груди и такое чувство, что прелести сейчас вывалятся.

Эби распустила волнистые волосы и приоткрыла губы, оголяя белейшие зубы. Горячая красавица выставила вперед кончик языка.

Также на кадрах можно заметить упругий пресс звезды: "Ого, просто великолепно".

Макияж девушки - с акцентом на блестящие губы и пышные ресницы. Выглядит модель роскошно.

"О, привет", - подписала снимок знаменитость.

К сожалению, не удастся узнать сколько бы комментариев и лайков получило такое жаркое фото. Хотя можно предположить, что много, ведь остальные посты Рэтчфорд собирают десятки тысяч лайков за непродолжительное время.

Напомним, сочная Эби Рэтчфорд без белья и стыда показала, за что ее любят мужчины.

Как сообщала Politeka, Эбигейл Рэтчфорд с розой пошалила в дорогом белье.

Также Politeka писала о том, что Эбигейл Рэтчфорд без стеснения вывалила свои формы в кружеве.