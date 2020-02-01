Американська модель Ебігейл Ретчфорд зробила спокусливе видеоселфі і опублікувала його в сториз Instagram 

На фото красуня з'явилася в білому обтягуючому топі з глибоким декольте, яке добре привідкривало її принади, пише Рoliteka.net. 

Топ натянулся під вантажем пишних грудей і таке почуття, що принади зараз виваляться. 

Ебі розпустила хвилясте волосся і прочинила губи, оголюючи білі зуби. Гаряча красуня виставила вперед кінчик язика.

Також на кадрах можна помітити пружний прес зірки: "Ого, просто чудово".

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Макіяж дівчини - з акцентом на блискучі губи і пишні вії. Виглядає модель розкішно. 

"О, привіт", - підписала знімок знаменитість.

На жаль, не вдасться дізнатися скільки б коментарів і лайків отримало таке спекотне фото. Хоча можна припустити, що багато, адже інші пости Ретчфорд збирають десятки тисяч лайків за нетривалий час. 

Відомо, що Ебігейл народилася в багатодітній родині, вона була п'ятою з семи дітей. 

Дівчинка з дитинства мріяла стати моделлю, і настав час, коли вона привернула увагу своїми провокаційними постами. 

Ебі є фітнес-моделлю і навіть іноді розповідає про свої заняття спортом. 

Нагадаємо, Ебігейл Ретчфорд вляглася на підлогу в одних панчохах, прикривши груди рукою в рукавичці. 

Фотогаф не відобразив обличчя знаментости, але зачепив її пухкі губи і гостре підборіддя. 

Ебігейл закинула ноги вгору, демонструючи стрункі ніжки з туфлями на шпильці. Акссесуар, у вигляді змій на ногах, обвив її ноги. 

Модель лежала на червоному килимі, вихваляючись красивим тілом і пружним животом. 

Раніше ми писали, що  Ебігейл позувала в чорній білизні з мереживом, яка підкреслило її пишні форми за допомогою додаткових лямок. 

Також на ній надіті чорні панчохи з підв'язками і босоніжки. 

Зірка дивилася в камеру зухвало, відкривши пухкі губи, а на одному з кадрів вона відвела погляд убік. 

Нагадаємо також, що  Ебі поділилася з підписниками фотографією з чергових зйомок і попозувала в дуже відвертому червоному комплекті.

Особливої уваги заслуговують панчохи красуні, які більше схожі на штани з бретелей, прикріплені до пояса.