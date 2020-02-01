Американська модель Ебігейл Ретчфорд зробила спокусливе видеоселфі і опублікувала його в сториз Instagram
На фото красуня з'явилася в білому обтягуючому топі з глибоким декольте, яке добре привідкривало її принади, пише Рoliteka.net.
Топ натянулся під вантажем пишних грудей і таке почуття, що принади зараз виваляться.
Ебі розпустила хвилясте волосся і прочинила губи, оголюючи білі зуби. Гаряча красуня виставила вперед кінчик язика.
Також на кадрах можна помітити пружний прес зірки: "Ого, просто чудово".
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Макіяж дівчини - з акцентом на блискучі губи і пишні вії. Виглядає модель розкішно.
"О, привіт", - підписала знімок знаменитість.
На жаль, не вдасться дізнатися скільки б коментарів і лайків отримало таке спекотне фото. Хоча можна припустити, що багато, адже інші пости Ретчфорд збирають десятки тисяч лайків за нетривалий час.
Відомо, що Ебігейл народилася в багатодітній родині, вона була п'ятою з семи дітей.
Дівчинка з дитинства мріяла стати моделлю, і настав час, коли вона привернула увагу своїми провокаційними постами.
Ебі є фітнес-моделлю і навіть іноді розповідає про свої заняття спортом.
Нагадаємо, Ебігейл Ретчфорд вляглася на підлогу в одних панчохах, прикривши груди рукою в рукавичці.
Фотогаф не відобразив обличчя знаментости, але зачепив її пухкі губи і гостре підборіддя.
Ебігейл закинула ноги вгору, демонструючи стрункі ніжки з туфлями на шпильці. Акссесуар, у вигляді змій на ногах, обвив її ноги.
Модель лежала на червоному килимі, вихваляючись красивим тілом і пружним животом.
Раніше ми писали, що Ебігейл позувала в чорній білизні з мереживом, яка підкреслило її пишні форми за допомогою додаткових лямок.
Також на ній надіті чорні панчохи з підв'язками і босоніжки.
Зірка дивилася в камеру зухвало, відкривши пухкі губи, а на одному з кадрів вона відвела погляд убік.
Нагадаємо також, що Ебі поділилася з підписниками фотографією з чергових зйомок і попозувала в дуже відвертому червоному комплекті.
Особливої уваги заслуговують панчохи красуні, які більше схожі на штани з бретелей, прикріплені до пояса.
Нагадаємо, соковита Ебі Рэтчфорд без білизни і сорому показала, за що її люблять чоловіки.
Як повідомляла Politeka, Ебігейл Рэтчфорд з трояндою побешкетувала в дорогому білизна.
Також Politeka писала про те, що Ебігейл Рэтчфорд без сорому вивалила свої форми в мереживі.