Американська модель Ебігейл Ретчфорд зробила спокусливе видеоселфі і опублікувала його в сториз Instagram

На фото красуня з'явилася в білому обтягуючому топі з глибоким декольте, яке добре привідкривало її принади, пише Рoliteka.net.

Топ натянулся під вантажем пишних грудей і таке почуття, що принади зараз виваляться.

Ебі розпустила хвилясте волосся і прочинила губи, оголюючи білі зуби. Гаряча красуня виставила вперед кінчик язика.

Також на кадрах можна помітити пружний прес зірки: "Ого, просто чудово".

Макіяж дівчини - з акцентом на блискучі губи і пишні вії. Виглядає модель розкішно.

"О, привіт", - підписала знімок знаменитість.

На жаль, не вдасться дізнатися скільки б коментарів і лайків отримало таке спекотне фото. Хоча можна припустити, що багато, адже інші пости Ретчфорд збирають десятки тисяч лайків за нетривалий час.

Відомо, що Ебігейл народилася в багатодітній родині, вона була п'ятою з семи дітей.

Дівчинка з дитинства мріяла стати моделлю, і настав час, коли вона привернула увагу своїми провокаційними постами.

Ебі є фітнес-моделлю і навіть іноді розповідає про свої заняття спортом.

Нагадаємо, Ебігейл Ретчфорд вляглася на підлогу в одних панчохах, прикривши груди рукою в рукавичці.

Фотогаф не відобразив обличчя знаментости, але зачепив її пухкі губи і гостре підборіддя.

Ебігейл закинула ноги вгору, демонструючи стрункі ніжки з туфлями на шпильці. Акссесуар, у вигляді змій на ногах, обвив її ноги.

Модель лежала на червоному килимі, вихваляючись красивим тілом і пружним животом.

Раніше ми писали, що Ебігейл позувала в чорній білизні з мереживом, яка підкреслило її пишні форми за допомогою додаткових лямок.

Також на ній надіті чорні панчохи з підв'язками і босоніжки.

Зірка дивилася в камеру зухвало, відкривши пухкі губи, а на одному з кадрів вона відвела погляд убік.

Нагадаємо також, що Ебі поділилася з підписниками фотографією з чергових зйомок і попозувала в дуже відвертому червоному комплекті.

Особливої уваги заслуговують панчохи красуні, які більше схожі на штани з бретелей, прикріплені до пояса.