Модель решила показать себя во всей красе

Популярная американская модель Эбигейл Рэтчфорд решила порадовать поклонников новыми откровенными снимками

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Так, модель лежит в ванной с лепестками роз, элегантно прикрывая роскошные формы одной рукой.

«Роковая женщина», - коротко говорится в подписи.

Обратим внимание, что поклонники Рэтчфорд не смогли высказаться о наряде кумира – фотографией девушка поделилась в Сторис.

Как сообщалось ранее, известная американская модель Эбигейл Рэтчфорд решила порадовать поклонников новыми откровенными снимками.

«Время для одного из моих тощих снимков», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованном снимке Эбигейл Рэтчфорд позирует лежа на диване, приспустив штаны и показав, за что ее полюбили мужчины.

Уточним, что на модели виден коротенький топ, который подчеркивает ее сочные формы. Однако ее поклонники не смогли высказаться о нарядах кумира – снимки Рэтчфорд выбросила в Сторис.

Ранее мы писали, что модель Эбигейл Рэтчфорд выставила напоказ свои пышные формы без белья. Звезда Инстаграма опубликовала новые откровенные фотографии. На снимках Эбигейл предстала в белом топе, под которым не было нижнего белья. Об этом свидетельствуют выпирающие молочные железы: "От волнения не сдержаться".

Коротнкий топ дал хорошо рассмотреть фигуру знаменитости, в частности, тонкую талию, а также упругий пресс. Идеально гладкая кожа - еще одно из преимуществ модели.

Напомним, горячая Эби Рэтчфорд сбросила с себя все и раскинулась на кровати.

Как сообщала Politeka, Эбигейл Рэтчфорд с розой пошалила в дорогом белье.

Также Politeka писала о том, что Эбигейл Рэтчфорд без стеснения вывалила свои формы в кружеве.