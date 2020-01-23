Популярная американская модель Эбигейл Рэтчфорд решила порадовать поклонников новыми откровенными снимками
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
Так, модель лежит в ванной с лепестками роз, элегантно прикрывая роскошные формы одной рукой.
«Роковая женщина», - коротко говорится в подписи.
Обратим внимание, что поклонники Рэтчфорд не смогли высказаться о наряде кумира – фотографией девушка поделилась в Сторис.
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Как сообщалось ранее, известная американская модель Эбигейл Рэтчфорд решила порадовать поклонников новыми откровенными снимками.
«Время для одного из моих тощих снимков», - говорится в сообщении.
Обратим внимание, что на опубликованном снимке Эбигейл Рэтчфорд позирует лежа на диване, приспустив штаны и показав, за что ее полюбили мужчины.
Уточним, что на модели виден коротенький топ, который подчеркивает ее сочные формы. Однако ее поклонники не смогли высказаться о нарядах кумира – снимки Рэтчфорд выбросила в Сторис.
Ранее мы писали, что модель Эбигейл Рэтчфорд выставила напоказ свои пышные формы без белья. Звезда Инстаграма опубликовала новые откровенные фотографии. На снимках Эбигейл предстала в белом топе, под которым не было нижнего белья. Об этом свидетельствуют выпирающие молочные железы: "От волнения не сдержаться".
Коротнкий топ дал хорошо рассмотреть фигуру знаменитости, в частности, тонкую талию, а также упругий пресс. Идеально гладкая кожа - еще одно из преимуществ модели.
Напомним, горячая Эби Рэтчфорд сбросила с себя все и раскинулась на кровати.
Как сообщала Politeka, Эбигейл Рэтчфорд с розой пошалила в дорогом белье.
Также Politeka писала о том, что Эбигейл Рэтчфорд без стеснения вывалила свои формы в кружеве.