Американська модель Ебігейл Ретчфорд часто публікує відверті фотографії і цей раз не став винятком

Відома пишногруда модель лягла на підлогу, пише Рoliteka.net. З одягу на Ебі лише панчохи в сіточку і блискучі стрази.

Великі і оголені груди зірка прикрила рукою, на якую одягла довгу чорну рукавичку.

Фотогаф не відобразив обличчя знаментості, але зачепив її пухкі губи і гостре підборіддя.

Ебігейл закинула ноги вгору, демонструючи стрункі ніжки з туфлями на шпильці. Акссесуар, у вигляді змій на ногах, обвив її ноги.

Модель лежала на червоному килимі, вихваляючись красивим тілом і пружним животом.

"Намагалася придумати, як зосередитися на цих підборах @fashionnova 👠👠 Fashion Nova Partner 🔥🔥", - підписала гарячий знімок модель.

Близько 45 тисяч користувачів мережі поставили лайки до публікації за 10 годин.

Також пост зібрав безліч коментарів. Люди були в шоці від відвертого знімка і хвалили інстамодель за гарну позу.

Нагадаємо, Ебігейл Ретчфорд позувала з подругою, іншою моделлю Антьє Утгаард.

Дівчата постали оголеними, прикривши пишні груди. Антьє поклала руку на молочну залозу Ебі. Перша нахилилася до Ретчфорд, доторкнувшись своєю головою до її.

Ебігейл стояла прямо, схопившись за трусики подруги.

Раніше ми писали, що Ебігейл Ретчфорд позувала в одному корсеті і чорних панчохах, елегантно вмостившись на кріслі. Уточнимо, що доповнює образ дівчини макіяж в тон і туфлі на платформі.

Наряд ефектно підкреслив соковиті форми моделі. Проте її прихильники були позбавлені можливості висловити слова захоплення відкрито – кадр Ретчфорд опублікувала в Сторіс.

Нагадаємо також, що Ебі позувала в одних колготках у сітку. Пікантні місця вона вирішила прикрити рукою і подушкою.

При цьому в руках у Ретчфорд можна помітити наручники з білим хутром. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Ідеальна», «Боже, це вже просто нестерпно! Прибери подушку», «Люблю твою посмішку. Але твої форми люблю ще більше», «Аррр, кішечка яка», - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, соковита Ебі Рэтчфорд без білизни і сорому показала, за що її люблять чоловіки.

Як повідомляла Politeka, Ебігейл Рэтчфорд з трояндою побешкетувала в дорогому білизна.

Також Politeka писала про те, що Ебігейл Рэтчфорд без сорому вивалила свої форми в мереживі.