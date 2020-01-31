Американская модель Эбигейл Рэтчфорд часто публикует откровенные фотографии и этот раз не стал исключением

Известная пышногрудая модель улеглась на пол, пишет Рoliteka.net. Из одежды на Эби лишь чулки в сеточку и блестящие стразы.

Большую и обнаженную грудь звезда прикрыла рукой, на которую надела длинную черную перчатку.

Фотогаф не запечатлел лица знаментости, но зацепил ее пухлые губы и острый подбородок.

Эбигейл закинула ноги вверх, демонстрируя стройные ножки с туфлями на шпильке. Акссесуар, в виде змей на ногах, обвил ее ноги.

Модель лежала на красном ковре, хвастаясь красивым телом и упругим животом.

"Пыталась придумать, как сосредоточиться на этих каблуках @fashionnova 👠👠 Fashion Nova Partner 🔥🔥", - подписала горячий снимок модель.

Около 45 тысяч пользователей сети поставили лайки к публикации за 10 часов.

Также пост собрал массу комментариев. Люди были в шоке от откровенного снимка и хвалили инстамодель за красивую позу.

Напомним, Эбигейл Рэтчфорд позировала с подругой, другой моделью Антье Утгаард.

Девушки предстали обнаженными, прикрыв пышные груди. Антье положила руку на молочную железу Эби. Первая наклонилась к Рэтчфорд, прикоснувшись своей головой к ее.

Эбигейл стояла прямо, схватившись за трусики подруги.

Ранее мы писали, что Эбигейл Рэтчфорд позировала в одном корсете и черных чулках, элегантно умостившись на кресле. Уточним, что дополняет образ девушки макияж в тон и туфли на платформе.

Наряд эффектно подчеркнул сочные формы модели. Однако ее поклонники были лишены возможности высказать слова восхищения открыто – кадр Рэтчфорд опубликовала в Сторис.

Напомним также, что Эби позировала в одних колготках в сетку. Пикантные места она решила прикрыть рукой и подушкой.

При этом в руках у Рэчтфорд можно заметить наручники с белым мехом. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Идеальная», «Боже, это уже просто невыносимо! Убери подушку», «Люблю твою улыбку. Но твои формы люблю еще больше», «Аррр, кошечка какая», - написали пользователи сети.

Напомним, сочная Эби Рэтчфорд без белья и стыда показала, за что ее любят мужчины.

Как сообщала Politeka, Эбигейл Рэтчфорд с розой пошалила в дорогом белье.

Также Politeka писала о том, что Эбигейл Рэтчфорд без стеснения вывалила свои формы в кружеве.