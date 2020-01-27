Модель Белла Хадід, яку називають найкрасивішою жінкою світу, показала ідеальну фігуру в міні-бікіні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Я люблю тебе, Майкл, спасибі тобі за те, що ти такий, який є», - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованому знімку Хадід в білому міні-бікіні позує поруч з американським модельєром Майклом Корсом.

Уточнимо, що шанувальники Хадід не змогли висловитися про ідеальних формах зірки. Дівчина опублікувала знімок буквально на кілька хвилин, після чого видалила пост.

Як повідомлялося раніше, модель Белла Хадід, яку називають найкрасивішою жінкою на Землі, показала ідеальні форми в прозорій білизні.

Так, дівчина позує в курточці, яку в один момент відкриває. Під нею можна помітити прозоре білизна, однак найпікантніше зірка прикрила руками. Знімок став причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.

«Боже, які великі», «вау, це занадто гаряче», «бомба», «ось це кішечка», «про мій Бог, ось це краса», - пишуть вони.

Також ми писали, що Белла Хадід поділилася враженням від показу мод з колекції легендарного модельєра Жана-Поля Готьє.

Хадід в коментарях до свіжої порції фотографій зазначила, що спільна робота з Готьє був її мрією. Вона залишилася дуже вражена співпрацею з одним з класиків сучасної моди.

Нагадаємо, найкрасивіша модель планети Белла Хадід в одній білизні розкинула ноги перед дзеркалом.

Також Politeka інформувала, що найкрасивіша модель у світі Белла Хадід подратувала спокусливими формами.