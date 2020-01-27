Модель показала, чем ее наградила природа

Модель Белла Хадид, которую называют самой красивой женщиной мира, показала идеальную фигуру в мини-бикини

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Я люблю тебя, Майкл, спасибо тебе за то, что ты такой, какой есть», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованном снимке Хадид в белом мини-бикини позирует рядом с американским модельером Майклом Корсом.

Уточним, что поклонники Хадид не смогли высказаться об идеальных формах звезды. Девушка опубликовала снимок буквально на несколько минут, после чего удалила пост.

Как сообщалось ранее, модель Белла Хадид, которую называют самой красивой женщиной на Земле, показала идеальные формы в прозрачном белье.

Так, девушка позирует в курточке, которую в один момент распахивает. Под ней можно заметить прозрачное белье, однако самое пикантное звезда прикрыла руками. Снимок стал причиной бурных комментариев со стороны пользователей.

«Боже, какие большие», «вау, это слишком горячо», «бомба», «вот это кошечка», «о мой Бог, вот это красота», - пишут они.

Также мы писали, что Белла Хадид поделилась впечатлением от показа мод из коллекции легендарного модельера Жана-Поля Готье.

Хадид в комментариях к свежей порции фотографий отметила, что совместная работа с Готье была ее мечтой. Она осталась очень впечатлена сотрудничеством с одним из классиков современной моды.

Напомним, самая красивая модель планеты Белла Хадид в одном белье раскинула ноги перед зеркалом.

Также Politeka информировала, что самая красивая модель в мире Белла Хадид подразнила соблазнительными формами.