Модель Белла Хадид, которую называют самой красивой женщиной на Земле, показала идеальные формы в прозрачном белье

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Так, девушка позирует в курточке, которую в один момент распахивает. Под ней можно заметить прозрачное белье, однако самое пикантное звезда прикрыла руками. Снимок стал причиной бурных комментариев со стороны пользователей.

«Боже, какие большие», «вау, это слишком горячо», «бомба», «вот это кошечка», «о мой Бог, вот это красота», - пишут они.

Как сообщалось ранее, Белла Хадид поделилась впечатлением от показа мод из коллекции легендарного модельера Жана-Поля Готье.

Хадид в комментариях к свежей порции фотографий отметила, что совместная работа с Готье была ее мечтой. Она осталась очень впечатлена сотрудничеством с одним из классиков современной моды.

"Мечта сбылась... Видеть, как ты работаешь и увидеть, как твое воображение ожило, было одной из самых прекрасных вещей, свидетелем которых я становилась! Художник, дальновидный и гениальный... Мистер Жан-Поль Готье - невероятное финальное шоу, после которого я с большой честью могу идти за тобой... И удивительная команда", - написала Хадид в своем Instagram.

Судя по опбликованным фото, звездная модель, которую еще называют самой красивой женщиной мира, демонстрировала на показе мод от Готье весьма пикантный наряд.

Напомним, самая красивая модель планеты Белла Хадид в одном белье раскинула ноги перед зеркалом.

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