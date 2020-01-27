Відома 27-річна модель Ебігейл Речфорд вирішила подражнити пульс шанувальників новими відвертими знімками
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
Так, дівчина позує в одних колготках у сітку. Пікантні місця вона вирішила прикрити рукою і подушкою. При цьому в руках у Ретфорд можна помітити наручники з білим хутром. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.
«Ідеальна», «Боже, це вже просто нестерпно! Прибери подушку», «Магічні знімки», «ти просто прекрасна», «Люблю твою посмішку. Але твої форми люблю ще більше», «Аррр, кішечка яка», - пишуть вони.
Потап знайшов заміну Каменських, з'явилися жаркі кадри нової обраниці: "точна копія NK"
Спливла страшна правда про Меган Маркл і принца Гаррі: "Єлизавета II запропонувала..."
ПриватБанк познущався над одеситами, кадри облетіли мережу: "тільки для обраних"
ПриватБанк обнуляє рахунки і залишає українців без грошей, гримить скандал: "Ніхто не застрахований..."
Як повідомлялося раніше, американська модель Ебігейл Речфорд продовжує балувати багатомільйонну аудиторію пікантними знімками та відео.
Правда, останнім часом красуня рідко публікує фото в мережі, віддаючи перевагу сториз.
Так, в цей раз Ебі поділилася з передплатниками фотографією з чергових зйомок і попозувала в дуже відвертому червоному комплекті.
Особливої уваги заслуговують панчохи красуні, які більше схожі на штани з бретелей, прикріплені до пояса.
Традиційно модель – при повному бойову розкраску, з розкішною укладанням, однак цього разу вона вирішила обійтися без аксесуарів.
Коментарів сториз, як відомо, немає, тому, що думають шанувальники з приводу такого виду міс Рэтчфорд, залишається тільки здогадуватися. Однак, враховуючи, що кількість передплатників впевнено перевищила дев'ять мільйонів осіб, із залученням аудиторії у дівчини проблем немає.
Нагадаємо, соковита Ебі Речфорд без білизни і сорому показала, за що її люблять чоловіки.
Як повідомляла Politeka, Ебігейл Речфорд з трояндою побешкетувала в дорогому білизна.
Також Politeka писала про те, що Ебігейл Речфорд без сорому вивалила свої форми в мереживі.