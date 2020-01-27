Відома 27-річна модель Ебігейл Речфорд вирішила подражнити пульс шанувальників новими відвертими знімками

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, дівчина позує в одних колготках у сітку. Пікантні місця вона вирішила прикрити рукою і подушкою. При цьому в руках у Ретфорд можна помітити наручники з білим хутром. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Ідеальна», «Боже, це вже просто нестерпно! Прибери подушку», «Магічні знімки», «ти просто прекрасна», «Люблю твою посмішку. Але твої форми люблю ще більше», «Аррр, кішечка яка», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, американська модель Ебігейл Речфорд продовжує балувати багатомільйонну аудиторію пікантними знімками та відео.

Правда, останнім часом красуня рідко публікує фото в мережі, віддаючи перевагу сториз.

Так, в цей раз Ебі поділилася з передплатниками фотографією з чергових зйомок і попозувала в дуже відвертому червоному комплекті.

Особливої уваги заслуговують панчохи красуні, які більше схожі на штани з бретелей, прикріплені до пояса.

Традиційно модель – при повному бойову розкраску, з розкішною укладанням, однак цього разу вона вирішила обійтися без аксесуарів.

Коментарів сториз, як відомо, немає, тому, що думають шанувальники з приводу такого виду міс Рэтчфорд, залишається тільки здогадуватися. Однак, враховуючи, що кількість передплатників впевнено перевищила дев'ять мільйонів осіб, із залученням аудиторії у дівчини проблем немає.

Нагадаємо, соковита Ебі Речфорд без білизни і сорому показала, за що її люблять чоловіки.

Як повідомляла Politeka, Ебігейл Речфорд з трояндою побешкетувала в дорогому білизна.

Також Politeka писала про те, що Ебігейл Речфорд без сорому вивалила свої форми в мереживі.