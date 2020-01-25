27-летняя американская модель Эбигейл Рэтчфорд продолжает баловать многомиллионную аудиторию пикантными снимками и видео

Правда, в последнее время красотка редко публикует фото в сети, отдавая предпочтение сториз, передает Politeka.

Так, в этот раз Эби поделилась с подписчиками фотографией с очередных съемок и попозировала в очень откровенном красном комплекте.

Особого внимания заслуживают чулки красотки, которые больше похожи на брюки из бретелей, прикрепленные к поясу.

Традиционно модель – при полном боевом раскрасе, с роскошной укладкой, однако в этот раз она решила обойтись без аксессуаров.

Комментариев в сториз, как известно, нет, поэтому, что думают поклонники по поводу такого вида мисс Рэтчфорд, остается только догадываться. Однако, учитывая, что количество подписчиков уверенно перевалило за девять миллионов человек, с привлечением аудитории у девушки проблем нет.

12 февраля Эбигейл отметит 28-й день рождения. Она уже достигла успеха, о котором многие в ее возрасте даже мечтать не решаются. А все – благодаря роскошной фигуре, умению подать себя в самом выгодном виде и заинтересовать аудиторию.

Сегодня она входит в пятерку самых высокооплачиваемых моделей купальников и нижнего белья в Instagram.

До того, как стать моделью, красотка из Пенсильвании вынуждена была тянуть три работы, чтобы платить по счетам. Однако ее жизнь круто изменилась после появления аккаунта в популярной соцсети. Теперь она ежегодно зарабатывает сотни тысяч долларов только на публикации рекламных снимков.

Напомним, сочная Эби Рэтчфорд без белья и стыда показала, за что ее любят мужчины.

Как сообщала Politeka, Эбигейл Рэтчфорд с розой пошалила в дорогом белье.

Также Politeka писала о том, что Эбигейл Рэтчфорд без стеснения вывалила свои формы в кружеве.