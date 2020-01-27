Известная 27-летняя модель Эбигейл Рэтчфорд решила подразнить пульс поклонников новыми откровенными снимками

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Так, девушка позирует в одних колготках в сетку. Пикантные места она решила прикрыть рукой и подушкой. При этом в руках у Рэчтфорд можно заметить наручники с белым мехом. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Идеальная», «Боже, это уже просто невыносимо! Убери подушку», «Магические снимки», «ты просто прекрасна», «Люблю твою улыбку. Но твои формы люблю еще больше», «Аррр, кошечка какая», - пишут они.

Как сообщалось ранее, американская модель Эбигейл Рэтчфорд продолжает баловать многомиллионную аудиторию пикантными снимками и видео.

Правда, в последнее время красотка редко публикует фото в сети, отдавая предпочтение сториз.

Так, в этот раз Эби поделилась с подписчиками фотографией с очередных съемок и попозировала в очень откровенном красном комплекте.

Особого внимания заслуживают чулки красотки, которые больше похожи на брюки из бретелей, прикрепленные к поясу.

Традиционно модель – при полном боевом раскрасе, с роскошной укладкой, однако в этот раз она решила обойтись без аксессуаров.

Комментариев в сториз, как известно, нет, поэтому, что думают поклонники по поводу такого вида мисс Рэтчфорд, остается только догадываться. Однако, учитывая, что количество подписчиков уверенно перевалило за девять миллионов человек, с привлечением аудитории у девушки проблем нет.

Напомним, сочная Эби Рэтчфорд без белья и стыда показала, за что ее любят мужчины.

Как сообщала Politeka, Эбигейл Рэтчфорд с розой пошалила в дорогом белье.

Также Politeka писала о том, что Эбигейл Рэтчфорд без стеснения вывалила свои формы в кружеве.