Модель Белла Хадід, яку називають найкрасивішою жінкою на Землі, показала ідеальні форми в прозорій білизні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, дівчина позує в курточці, яку в один момент відкриває. Під нею можна помітити прозоре білизна, однак найпікантніше зірка прикрила руками. Знімок став причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.

«Боже, які великі», «вау, це занадто гаряче», «бомба», «ось це кішечка», «про мій Бог, ось це краса», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, Белла Хадід поділилася враженням від показу мод з колекції легендарного модельєра Жана-Поля Готьє.

Хадід в коментарях до свіжої порції фотографій зазначила, що спільна робота з Готьє був її мрією. Вона залишилася дуже вражена співпрацею з одним з класиків сучасної моди.

"Мрія збулася... Бачити, як ти працюєш і побачити, як твоя уява ожило, було однією з найпрекрасніших речей, свідком яких я ставала! Художник, далекоглядний і геніальний... Містер Жан-Поль Готьє - неймовірне фінальне шоу, після якого я з великою честю можу йти за тобою... І дивна команда", - написала Хадід в своєму Instagram.

Судячи з опбликованным фото, зоряна модель, яку ще називають найкрасивішою жінкою світу, демонструвала на показі мод від Готьє вельми пікантний вбрання.

Нагадаємо, найкрасивіша модель планети Белла Хадід в одній білизні розкинула ноги перед дзеркалом.

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