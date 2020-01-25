Модель Белла Хадід, яку називають найкрасивішою жінкою на Землі, показала ідеальні форми в прозорій білизні
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
Так, дівчина позує в курточці, яку в один момент відкриває. Під нею можна помітити прозоре білизна, однак найпікантніше зірка прикрила руками. Знімок став причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.
«Боже, які великі», «вау, це занадто гаряче», «бомба», «ось це кішечка», «про мій Бог, ось це краса», - пишуть вони.
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Як повідомлялося раніше, Белла Хадід поділилася враженням від показу мод з колекції легендарного модельєра Жана-Поля Готьє.
Хадід в коментарях до свіжої порції фотографій зазначила, що спільна робота з Готьє був її мрією. Вона залишилася дуже вражена співпрацею з одним з класиків сучасної моди.
"Мрія збулася... Бачити, як ти працюєш і побачити, як твоя уява ожило, було однією з найпрекрасніших речей, свідком яких я ставала! Художник, далекоглядний і геніальний... Містер Жан-Поль Готьє - неймовірне фінальне шоу, після якого я з великою честю можу йти за тобою... І дивна команда", - написала Хадід в своєму Instagram.
Судячи з опбликованным фото, зоряна модель, яку ще називають найкрасивішою жінкою світу, демонструвала на показі мод від Готьє вельми пікантний вбрання.
Нагадаємо, найкрасивіша модель планети Белла Хадід в одній білизні розкинула ноги перед дзеркалом.
Також Politeka інформувала, що найкрасивіша модель у світі Белла Хадід подратувала спокусливими формами.