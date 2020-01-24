Белла Хадид поделилась впечатлением от показа мод из коллекции легендарного модельера Жана-Поля Готье
Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на Instagram топ-модели.
Хадид в комментариях к свежей порции фотографий отметила, что совместная работа с Готье была ее мечтой. Она осталась очень впечатлена сотрудничеством с одним из классиков современной моды.
"Мечта сбылась... Видеть, как ты работаешь и увидеть, как твое воображение ожило, было одной из самых прекрасных вещей, свидетелем которых я становилась! Художник, дальновидный и гениальный... Мистер Жан-Поль Готье - невероятное финальное шоу, после которого я с большой честью могу идти за тобой... И удивительная команда", - написала Хадид в своем Instagram.
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Судя по опбликованным фото, звездная модель, которую еще называют самой красивой женщиной мира, демонстрировала на показе мод от Готье весьма пикантный наряд.
Модельер скорее не одел модель, а раздел ее, поскольку черные кружева едва прикрывают тепло модели. И если едва заметные трусики-стринги через платье заметить все же можно, то роль лифчика играют лишь черные узоры на платье.
Подписчики в целом востороженно отозвались о шоу и сожалеют, что это "возможно" последнее карьере Готье.
«До сих пор не могу поверить, что это его последнее шоу, но, черт возьми, оно было великолепным!",
Даже отец Беллы Мухамед Хадид не сдержался и оставил комлпимент: "Твоя красота дополняет платье. Как и это платье дополняет твою красоту".
Ангел Victoria’s Secret, котороую в прошлом году назвали самой красивой женщиной планеты, Белла Хадид, позировала вместе с другой известной моделью.
Напомним, самая красивая модель планеты Белла Хадид в одном белье раскинула ноги перед зеркалом.
Также Politeka информировала, что самая красивая модель в мире Белла Хадид подразнила соблазнительными формами.