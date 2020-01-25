27-річна американська модель Ебігейл Ретчфорд продовжує балувати багатомільйонну аудиторію пікантними знімками та відео
Правда, останнім часом красуня рідко публікує фото в мережі, віддаючи перевагу сторіз, передає Politeka.
Так, цього разу Ебі поділилася з підписниками фотографією з чергових зйомок і попозувала в дуже відвертому червоному комплекті.
Особливої уваги заслуговують панчохи красуні, які більше схожі на штани з бретелей, прикріплені до пояса.
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Традиційно модель – при повному макіяжі, з розкішною укладкою, однак цього разу вона вирішила обійтися без аксесуарів.
Коментарів у сторіз, як відомо, немає, тому, що думають шанувальники з приводу такого вигляду міс Ретчфорд, залишається тільки здогадуватися. Однак, враховуючи, що кількість підписників впевнено перевищила дев'ять мільйонів осіб, із залученням аудиторії у дівчини проблем немає.
12 лютого Ебігейл відзначить 28-й день народження. Вона вже досягла успіху, про який багато в її віці навіть мріяти не наважуються. А все – завдяки розкішній фігурі, вмінню подати себе в найкращому вигляді і зацікавити аудиторію.
Сьогодні вона входить в п'ятірку найбільш високооплачуваних моделей купальників і нижньої білизни в Instagram.
До того, як стати моделлю, красуня з Пенсільванії змушена була тягнути три роботи, щоб платити за рахунками. Однак її життя круто змінилася після появи акаунту в популярній соцмережі. Тепер вона щорічно заробляє сотні тисяч доларів тільки на публікації рекламних знімків.
Нагадаємо, соковита Ебі Ретчфорд без білизни і сорому показала, за що її люблять чоловіки.
Як повідомляла Politeka, Ебігейл Ретчфорд з трояндою побешкетувала в дорогій білизні.
Також Politeka писала про те, що Ебігейл Ретчфорд без сорому вивалила свої форми в мереживі.