27-річна американська модель Ебігейл Ретчфорд продовжує балувати багатомільйонну аудиторію пікантними знімками та відео

Правда, останнім часом красуня рідко публікує фото в мережі, віддаючи перевагу сторіз, передає Politeka.

Так, цього разу Ебі поділилася з підписниками фотографією з чергових зйомок і попозувала в дуже відвертому червоному комплекті.

Особливої уваги заслуговують панчохи красуні, які більше схожі на штани з бретелей, прикріплені до пояса.

Традиційно модель – при повному макіяжі, з розкішною укладкою, однак цього разу вона вирішила обійтися без аксесуарів.

Коментарів у сторіз, як відомо, немає, тому, що думають шанувальники з приводу такого вигляду міс Ретчфорд, залишається тільки здогадуватися. Однак, враховуючи, що кількість підписників впевнено перевищила дев'ять мільйонів осіб, із залученням аудиторії у дівчини проблем немає.

12 лютого Ебігейл відзначить 28-й день народження. Вона вже досягла успіху, про який багато в її віці навіть мріяти не наважуються. А все – завдяки розкішній фігурі, вмінню подати себе в найкращому вигляді і зацікавити аудиторію.

Сьогодні вона входить в п'ятірку найбільш високооплачуваних моделей купальників і нижньої білизни в Instagram.

До того, як стати моделлю, красуня з Пенсільванії змушена була тягнути три роботи, щоб платити за рахунками. Однак її життя круто змінилася після появи акаунту в популярній соцмережі. Тепер вона щорічно заробляє сотні тисяч доларів тільки на публікації рекламних знімків.

Нагадаємо, соковита Ебі Ретчфорд без білизни і сорому показала, за що її люблять чоловіки.

Як повідомляла Politeka, Ебігейл Ретчфорд з трояндою побешкетувала в дорогій білизні.

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