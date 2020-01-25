Ангел Victoria’s Secret, яку у минулому році назвали найкрасивішою жінкою планети, Белла Хадід, взяла участь у модному показі

Світова знаменитість розмістила відповідні фото на своїй сторінці в Instagram, повідомляє Politeka.net

Модель представила коротке плаття: джинсовий верх і пишний фатіновий низ. Завершили її образ рукавички, незвичайні туфлі, панчохи та інші аксесуари.

Белла впевннно пройшлася по подіуму, вона трохи вигнулася, випнувши п'яту точку, щоб продемонструвати вбрання у всій красі.

Варто зазначити, що глибоке декольте вбрання ідеально підійшло зірці. Крім того, плаття дозволило милуватися стрункістю і красивими ніжками знаменитості.

Звичайна зачіска і непомітний макіяж не відволікали від наряду.

"Жан-Поль Готьє ... небеса хх", - підписала кадри модель.

За п'ять годин пост Хадід зібрав понад 300 тисяч лайків та коментарів. Беллі писали, яка вона гарна і що вона королева модельного бізнесу.

Нагадаємо, Белла Хадід поділилася враженням від показу мод з колекції легендарного модельєра Жана-Поля Готьє.

Зірка повідомила, що спільна робота з Готьє була її мрією. Вона залишилася дуже вражена співпрацею з одним з класиків сучасної моди.

Примітно, що модельєр скоріше не одягнув модель, а роздягнув її, оскільки чорні мережива одного з поданих нею нарядів ледь прикрили тіло.

І якщо ледь помітні трусики-стрінги через сукню помітити все ж можна, то роль ліфчика грають лише чорні візерунки на сукні.

Підписники в цілому захоплено відгукнулися про шоу і жалкують, що це "можливо" останнє в кар'єрі Готьє.

Раніше ми писали, що Белла в темній перуці з чубком і в чорному вбранні сиділа на фото, притулившись до відомої моделі 90-х і 00-х - Кейт Мосс. Остання обрала білу сорочку і чорний жакет.

Третя дівчина - це Ліла Мосс, 17-річна дочка моделі. Вона також позувала в чорному вбранні.

Нагадаємо також, що Белла вийшла на подіум в оригінальному білому брючному костюмі в блискучу смужку. Пікантності образу додавав той факт, що розстебнутий піджак модель накинула прямо на голе тіло.

Нагадаємо, найкрасивіша жінка світу показала свою пишність крупним планом: «неможливо встояти».

Як повідомляла Politeka, гаряча Белла Хадід оголила своє головне достоїнство: "Ох вже цей хвилюючий образ".

Також Politeka писала, що найкрасивіша жінка світу показалася на публіці в ліфчику: «фігурка вогонь».