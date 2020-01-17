Модель мега-популярна во всем мире – поклонники ее буквально атакуют

Белла Хадид показала кадры из жизни – насколько она популярна, и, вблизи, засветила свое безупречное тело и прекрасное лицо

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на публикацию Instagram знаменитости.

В этот раз ангел Victoria’s Secret посетила показ Louis Vuitton. Модный дом представил мужскую коллекцию осень-зима 2020. На личных кадрах звезды мировых подиумов видно, что когда та приближалась в окружении, вероятно, охраны к месту показа ее атаковали фаны, толпа буквально окружила манекенщицу, суета вокруг дивы буквально заставила ее "пробежаться" быстрым шагом к месту назначения.

Артистка аткже показала несколько портретных кадров на подступах к павильену, где отчетливо виден ее "идеальный" профиль и анфас, а также показала свою безупречную фигуру в необычном открытом костюме, модном пальто и обуви на массивных платформе и каблуке.

Добавим, что в прошлом году модель признали самой красивой женщиной планеты.

Ранее Белла Хадид показалась в провоцирующей позе и "невидимом" белье.

В этот раз звездная манекенщица показала публике в сети свои подкачанные ягодицы - в так называемых сториз фигуристая дама позировала в стрингах, состоящих из пары тонких черных полосочек. Также на Белле была джинсовая куртка, вероятно, от известнейшего мирового модного дома.

Свои негустые волосы модель собрала в пучок, руки подвела к верху и также продемонстрировала свой "идеальный", но не от природы, а благодаря стараниям пластических хирургов профиль.

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