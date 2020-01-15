Модель покорила красивой внешностью на одном из мероприятий

Ангел "Victoria’s Secret", которую в прошлом году назвали самой красивой девушкой мира, Белла Хадид, опубликовала фото с парнем

Знаменитость в черном кожаном наряде продемонстрировала пышные прелести в глубоком декольте, пишет Рoliteka.net.

Также звезда позировала со своими друзьями, а также с темнокожим подростком, который, по всей видимости, был рад встречи со знаменитостью.

Как оказалось, девушка поддержала юных талантов на одном из мероприятий. В посте Белла Хадид написала, что была рада это делать и ей понравилась ночь с талантливыми личностями.

Стоит отметить, что модель выглядит идеально в своем наряде в стиле 1990-е.

Пост Беллы за девять часов собрал почти 280 тысяч лайков и много комментариев.

Напомним, 23-летняя американская супермодель Белла Хадид призвала мировое сообщество помочь животным Австралии.

Девушка обратилась к поклонникам в своем микроблоге в Инстаграм, призвав по возможности финансово помочь волонтерам, спасающих животных, старающих в результате масштабных пожаров.

Ранее мы писали, что Белла Хадид показала свои изгибы в откровенном купальнике.

Белла проводила отдых на островах вместе с подругой Джесси Джо Старк, которая является дочерью основателей бренда Chrome Hearts, совместно с которым Белла Хадид недавно выпустила первую коллекцию.

Манекенщица позирует на новых снимках в голубом бикини, которое подчеркивает ее волнующие изгибы и идеальный плоский живот. А ее подруга предстала в желтом купальнике без бретелек.

Ранее сообщалось, что модель позировала во время приготовления еды, выставив напоказ идеальное тело. При этом можно заметить на лице Хадид ехидную улыбку.

Помимо леопардового купальника, на теле модели можно заметить элегантную цепочку, серьги и кольца.

Поклонники Хадид не сдерживали эмоций, о чем говорят комментарии под фотографиями.

Напомним также, что Хадид взбудоражила сеть откровенными снимками.

На кадрах видно, что Белла сперва снимает «осиную талию» в белье. После этого наводит камеру на аппетитную грудь, после чего показывает своим поклонникам море.

Напомним, самая красивая модель планеты Белла Хадид в одном белье раскинула ноги перед зеркалом.

Также Politeka информировала, что самая красивая модель в мире Белла Хадид подразнила соблазнительными формами.