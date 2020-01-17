Против такой красоты не устоит никто

23-летняя модель, которую часто называют самой красивой женщиной мира, продемонстрировала новый образ, передает Politeka.net

Модель Белла Хадид посетила показ мужской коллекции осень-зима 2020 Louis Vuitton. На мероприятие знойная красавица пришла в стильном образе.

На модели красовался элегантный синий костюм от бренда Louis Vuitton. Широкие синие брюке подчеркивали статус мероприятия, поскольку напоминают мужские.

Впрочем, звезда не забыла про свой статус главной красавицы мира и подчеркнула свой идеальные формы стильным топом. Поклонники при этом смогли сполна оценить идеально плоский живот Беллы и форму груди.

Образ Хадид дополнила черными ботинками Dr. Marteen, которые, впрочем, практически не были видна из-под брюк. Из аксессуаров звезда также использовала ожерелье в виде цепи.

Стоит отметить, что в прошлом году модель признали самой красивой женщиной планеты. Она регулярно подтверждает этот статус новыми будорожащими образами.

Напомним, что ангел Victoria’s Secret Белла Хадид, заворожила новым фото. Белла позировала в черных кожанных майке, элегантных брюках, а в руке держала куртку. Хадид украсила высокая прическа и аксессуары.

Не удивительно, что такой горячий образ вызвал восторг поклонников. За час постсобрал более 100 тысяч лайков и сотни комментариев. Хадид получила массу положительных отзывов о своей внешности.

Ранее мы писали, что Белла Хадид блеснула идеальными формами вовсе без одежды. Поклонники по-достоинству оценили фигуру красотки.

Напомним, самая красивая модель планеты Белла Хадид в одном белье раскинула ноги перед зеркалом.

Как ранее сообщала Politeka, самая красивая модель в мире Белла Хадид похвасталась прелестями без одежды.

Также Politeka информировала, что самая красивая модель в мире Белла Хадид подразнила соблазнительными формами.



