23-летняя модель, которую часто называют самой красивой женщиной мира, продемонстрировала новый образ, передает Politeka.net

Модель Белла Хадид посетила показ мужской коллекции осень-зима 2020 Louis Vuitton. На мероприятие знойная красавица пришла в стильном образе. 

На модели красовался элегантный синий костюм от бренда Louis Vuitton. Широкие синие брюке подчеркивали статус мероприятия, поскольку напоминают мужские. 

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Впрочем, звезда не забыла про свой статус главной красавицы мира и подчеркнула свой идеальные формы стильным топом. Поклонники при этом смогли сполна оценить идеально плоский живот Беллы и форму груди. 

Образ Хадид дополнила черными ботинками Dr. Marteen, которые, впрочем, практически не были видна из-под брюк. Из аксессуаров звезда также использовала ожерелье в виде цепи.

Стоит отметить, что в прошлом году модель признали самой красивой женщиной планеты. Она регулярно подтверждает этот статус новыми будорожащими образами. 

Напомним, что ангел Victoria’s Secret Белла Хадид, заворожила новым фото.  Белла позировала в черных кожанных майке, элегантных брюках, а в руке держала куртку. Хадид украсила высокая прическа и аксессуары. 

Не удивительно, что такой горячий образ вызвал восторг поклонников.  За час постсобрал более 100 тысяч лайков и сотни комментариев. Хадид получила массу положительных отзывов о своей внешности. 

Ранее мы писали, что Белла Хадид блеснула идеальными формами вовсе без одежды. Поклонники по-достоинству оценили фигуру красотки.

Напомним, самая красивая модель планеты Белла Хадид в одном белье раскинула ноги перед зеркалом.

Как ранее сообщала Politeka, самая красивая модель в мире Белла Хадид похвасталась прелестями без одежды.

Также Politeka информировала, что самая красивая модель в мире Белла Хадид подразнила соблазнительными формами.