Ангел Victoria’s Secret и одна из лучших моделей мира Белла Хадид показалась в откровенном наряде

Манекенщица вышла на подиум в весьма откровенном наряде. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram женщины, которую в прошедшем году мировой глянец назвал самой красивой в мире.

Успешная модель не стесняется показать себя во всей красе - часто ее личные фотоснимки и видео носят пикантный характер и "гуляют" по сети местами. Это раз не стал исключением, Белла показала подмостки модного показа Jacquemus, а также поблагодарила молодого и одного из самых талантливых модельеров современности Симона Жакмю за возможность поучаствовать в его творческом действе:

"...Я бы хотела смотреть это великолепное шоу, как зритель и выйти на подиум показа в одно и тоже время!. Невероятно, спасибо за все...", - подписала Ббелла свои кадры.

Кроме прочего, поклонников артистка порадовала выходом на подиум в откровенном наряде, состоящем из бра и нижней простого кроя части платья.

Ранее Белла показала, как отдыхает. Очевидно, одетой не так комфортно лежать на траве, посему звездная красавица разделась в прямом смысле слов "до трусов", а свою грудь артистка лишь слегка прикрыла краем рубашки.

Девушка приняла провоцирующую позу, лежала она в стильной солнцезащите, и частично - в белом белье.

Поклонники просто онемели, сперва, от того, что увидели, теперь же - традиционно засыпают девушку комплиментами.

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