Ангел Victoria’s Secret, котороую в прошлом году назвали самой красивой женщиной планеты, Белла Хадид, поучаствовала в модном показе

Мировая знаменитость разместила соответствующие фото на своей странице в Инстаграм, сообщает Politeka.net

Модель представила короткое платье: джинсовый верх и пышный фатиновый низ. Завершили ее образ перчатки, необычные туфли, колготки и другие аксессуары.

Белла уверенно прошлась по подиуму, она немного изогнулась, выпятив пятую точку, чтобы продемонстрировать наряд во всей красе.

Стоит отметить, что глубокое декольте наряда идеально подошло звезде. Кроме того, платье позволило любоваться стройностью и красивыми ножками знаменитости.

Обычная прическа и неброский макияж не отвлекали от наряда.

"Жан-Поль Готье ... небеса хх", - подписала кадры модель.

За пять часов пост Хадид собрал более 300 тысяч лайков и много комментариев. Белле писали, какая она красивая и что она королева модельного бизнеса.

Напомним, Белла Хадид поделилась впечатлением от показа мод из коллекции легендарного модельера Жана-Поля Готье.

Звезда сообщила, что совместная работа с Готье была ее мечтой. Она осталась очень впечатлена сотрудничеством с одним из классиков современной моды.

Примечательно, что модельер скорее не одел модель, а раздел ее, поскольку черные кружева одного из представленных ею нарядов едва прикрыли тело.

И если едва заметные трусики-стринги через платье заметить все же можно, то роль лифчика играют лишь черные узоры на платье.

Подписчики в целом восторженно отозвались о шоу и сожалеют, что это "возможно" последнее в карьере Готье.

Ранее мы писали, что Белла в темном парике с челкой и в черном наряде сидела на фото, прижавшись к известной модели 90-х и 00-х - Кейт Мосс. Последняя выбрала белую рубашку и черный жакет.

Третья девушка - это Лила Мосс, 17-летняя дочь модели. Она также позировала в черном одеянии.

Напомним также, что Белла вышла на подиум в оригинальном белом брючном костюме в блестящую полоску. Пикантности образу добавлял тот факт, что расстегнутый пиджак модель накинула прямо на голое тело.

Напомним, самая красивая женщина мира показала свое великолепие крупным планом: «невозможно устоять».

Как сообщала Politeka, горячая Белла Хадид оголила свое главное достоинство: "Ох уж этот волнующий образ".

Также Politeka писала, что самая красивая женщина мира показалась на публике в лифчике: «фигурка огонь».