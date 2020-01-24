Белла Хадід поділилася враженням від показу мод з колекції легендарного модельєра Жана-Поля Готьє

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на Instagram топ-моделі.

Хадід в коментарях до свіжої порції фотографій зазначила, що спільна робота з Готьє був її мрією. Вона залишилася дуже вражена співпрацею з одним з класиків сучасної моди.

"Мрія збулася... Бачити, як ти працюєш і побачити, як твоя уява ожило, було однією з найпрекрасніших речей, свідком яких я ставала! Художник, далекоглядний і геніальний... Містер Жан-Поль Готьє - неймовірне фінальне шоу, після якого я з великою честю можу йти за тобою... І дивна команда", - написала Хадід в своєму Instagram.

Судячи з опбликованным фото, зоряна модель, яку ще називають найкрасивішою жінкою світу, демонструвала на показі мод від Готьє вельми пікантний вбрання.

Модельєр скоріше не одягнув модель, а розділ її, оскільки чорні мережива ледь прикривають тепло моделі. І якщо ледь помітні трусики-стрінги через сукню зауважити все ж можна, то роль ліфчика грають лише чорні візерунки на сукню.

Передплатники в цілому востороженно відгукнулися про шоу і жалкують, що це "можливо" останнє кар'єрі Готьє.

«До сих пір не можу повірити, що це його останнє шоу, але, чорт візьми, воно було чудовим!",

Навіть батько Белли не стримався і залишив комлпимент: "Твоя краса доповнює сукню. Як і це плаття доповнює твою красу".

Ангел Victoria’s Secret, який у минулому році назвали найкрасивішою жінкою планети, Белла Хадід, позувала разом з іншою відомою моделлю.

Нагадаємо, найкрасивіша модель планети Белла Хадід в одній білизні розкинула ноги перед дзеркалом.

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