Ангел Victoria’s Secret, яку у минулому році назвали найкрасивішою жінкою планети, Белла Хадід, позувала разом з іншою відомою моделлю
Відповідне фото зірка опублікувала у своєму Instagram, пише Politeka.net. На знімку Белла в темній перуці з чолкою і в чорному вбранні сидить, притулившись до відомої моделі 90-х і 00-х - Кейт Мосс. Остання обрала білу сорочку і чорний жакет.
Третя дівчина - це Ліла Мосс, 17-річна дочка моделі. Вона також позувала в чорному вбранні.
Варто відзначити, що всі троє злегка посміхалися і виглядали добре.
"Це фото дуже багато значить для мене
@katemossagency @lilamoss 📸 📸 від @mrkimjones", - підписала знімок Белла.
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За 10 годин пост зірки зібрав понад 200 тисяч лайків та багато коментарів.
Користувачі мережі засипали трійцю компліментами, деякі навіть попросили Беллу одружитися на них: "Ось це так!".
Зараз на сторінку Белли підписані 28,1 мільйон осіб. Популярність зірки зростає, і дане число не зупиняється.
Нагадаємо, Белла показала підмостки модного показу Jacquemus, а також подякувала молодого і одного з найбільш талановитих модельєрів сучасності Симона Жакмю за можливість взяти участь у його творчому дійстві.
Хадід була дуже рада запрошенню і подякувала за це.
Підкреслимо, Белла порадувала виходом на подіум у відвертому вбранні, що складається з бра і нижній частині плаття простого крою.
Нагадаємо також, що Белла Хадід показала кілька портретних кадрів на підступах до павільйону, де чітко видно її "ідеальний" профіль і анфас, а також показала свою бездоганну фігуру в незвичайному відкритому костюмі, модному пальті і взутті на масивних платформі і каблуці.
Раніше ми писали, що в минулому місяці Кейт Мосс зняли топлес на пляжі в Маямі, США. У береті з вишитою назвою бренду, також більшого розміру чорному піджаку і шортах модель виглядала – місцями стильно, місцями навіть незграбно.
Папараці встигли піймати манекенницю за перекуром і коли та поправляла шорти – повністю було видно її груди.
Нагадаємо, найкрасивіша модель планети Белла Хадід в одній білизні розкинула ноги перед дзеркалом.
Також Politeka інформувала, що найкрасивіша модель у світі Белла Хадід подратувала спокусливими формами.