Звезда ошеломила снимком с другой знаменитостью

Ангел Victoria’s Secret, котороую в прошлом году назвали самой красивой женщиной планеты, Белла Хадид, позировала вместе с другой известной моделью

Соответствующее фото звезда опубликовала в своем Инстаграм, пишет Politeka.net. На снимке Белла в темном парике с челкой и в черном наряде сидит, прижавшись к известной модели 90-х и 00-х - Кейт Мосс. Последняя выбрала белую рубашку и черный жакет.

Третья девушка - это Лила Мосс, 17-летняя дочь модели. Она также позировала в черном одеянии.

Стоит отметить, что все трое слегка улыбались и выглядели хорошо.

"Это фото очень много значит для меня

@katemossagency @lilamoss 📸 📸 от @mrkimjones", - подписала снимок Белла.

За 10 часов пост звезды собрал более 200 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети засыпали троицу комплиментами, некоторые даже попросили Беллу жениться на них: "Вот это да!".

Сейчас на страницу Беллы подписаны 28,1 миллион человек. Популярность звезды растет, и данное число не останавливается.

Напомним, Белла показала подмостки модного показа Jacquemus, а также поблагодарила молодого и одного из самых талантливых модельеров современности Симона Жакмю за возможность поучаствовать в его творческом действе.

Хадид была очень рада приглашению и поблагодарила за это.

Подчеркнем, Белла порадовала выходом на подиум в откровенном наряде, состоящем из бра и нижней простого кроя части платья.

Напомним также, что Белла Хадид показала несколько портретных кадров на подступах к павильону, где отчетливо виден ее "идеальный" профиль и анфас, а также показала свою безупречную фигуру в необычном открытом костюме, модном пальто и обуви на массивных платформе и каблуке.

Ранее мы писали, что в прошлом месяце Кейт Мосс сняли топлесс на пляже в Майами, США. В берете с вышитым названием бренда, также большего размера черном пиджаке и шортах модель смотрелась – местами стильно, местами даже несуразно.

Папарацци успели подловить манекенщицу за перекуром и когда та поправляла шорты – полностью была видна ее грудь.

Напомним, самая красивая модель планеты Белла Хадид в одном белье раскинула ноги перед зеркалом.

Также Politeka информировала, что самая красивая модель в мире Белла Хадид подразнила соблазнительными формами.