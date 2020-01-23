Наймолодша мільярдерша у світі Кайлі Дженнер опублікувала фото зі своєю зведеною сестрою.

Селфі Кайлі з американською зіркою реаліті-шоу Кім Кардашьян опубліковано на її особистій сторінці в Instagram, передає Рoliteka.net. Сестри однаково нафарбували губи і прийняли позу, в якій вони виглядають ще більше.

В пості Кайлі повідомила шанувальникам, що опублікувала нове відео на YouTube, де разом з Кім робить макіяж і відповідає на деякі запитання фанатів. У коментарях до посту традиційно багато похвали і захоплень, а також освідчень. За 9 годин пост зібрав понад 3 млн лайків і близько 17 тис. коментарів. Зазвичай фото Кайлі набирають 5-8 млн лайків.

Як відомо, 22-річна Кайлі є членом однієї з найпопулярніших сімей Америки – сімейства Кардашьян. Вони прославилися завдяки реаліті-шоу про їх сім'ю. Практично всі члени сім'ї Кардашьян мають свій особистий бізнес, свої бренди та рекламні контракти. Кожен з них досяг успіху у своїй сфері. Кайлі з 2015 року займається виробництвом косметики. У минулому році її визнали наймолодшим у світі мільярдером. Вона заробила свій перший мільярд у 21 рік, чим побила рекорд Марка Цукерберга.

На даний момент Кайлі займає 7-е місце в мережі Instagram за кількістю передплатників. Її сестра Кім посідає 6-ту сходинку. Свою кар'єру Кайлі починала в модельному бізнесі. Сьогодні вона також нерідко знімається для модних журналів.

Зазначимо, що у сестер Кайлі і Кім різні батьки. Батько Кім – американський юрист вірменського походження, а батько Кайлі – спортсмен Брюс Дженнер, який в 2015 році вирішив стати жінкою. Крім Кім по матері у Кайлі є ще сестри Кендалл, Кортні і Хлоя, а також брат Роб. З боку батька у Кайлі є чотири брати і одна сестра.

У своєму профілі Кайлі регулярно виставляє відверті фотографії, щоб порадувати фанатів.

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