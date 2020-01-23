Самая молодая миллиардерша в мире Кайли Дженнер опубликовала фото со своей сводной сестрой.

Селфи Кайли с американской звездой реалити-шоу Ким Кардашьян опубликовано на ее личной странице в Инстаграм, передает Рoliteka.net. Сестры одинаково накрасили губы и приняли позу, в которой они смотрятся еще больше.

В посте Кайли сообщила поклонникам, что опубликовал новое видео на YouTube, где вместе с Ким делает макияж и отвечает на некоторые вопросы фанатов. В комментариях к посту традиционно много похвалы и восхищений, а также признаний в любви. За 9 часов пост собрал более 3 млн лайков и около 17 тыс. комментариев. Обычно фото Кайли набирают 5-8 млн лайков.

Как известно, 22-летняя Кайли является членом одного из самых популярных семейств Америки – семейства Кардашьян. Они прославились благодаря реалити-шоу об их семье. Практически все члены семьи Кардашьян имеют свой личный бизнес, свои бренды и рекламные контракты. Каждый из них преуспел в своей сфере. Кайли с 2015 года занимается производством косметики. В прошлом году ее признали самым молодым в мире миллиардером. Она заработала свой первый миллиард в 21 год, чем побила рекорд Марка Цукерберга.

На данный момент Кайли занимает 7-е место в сети Инстаграм по количеству подписчиков. Ее сестра Ким занимает 6-ю ступеньку. Свою карьеру Кайли начинала в модельном бизнесе. Сегодня она также нередко снимается для модных журналов.

Отметим, что у сестер Кайли и Ким разные отцы. Отец Ким – американский юрист армянского происхождения, а отец Кайли – спортсмен Брюс Дженнер, который в 2015 году решил стать женщиной. Кроме Ким по матери у Кайли есть еще сестры Кендалл, Кортни и Хлои, а также брат Роб. Со стороны отца у Кайли есть четыре брата и одна сестра.

В своем профиле Кайли регулярно выставляет откровенные фотографии, чтобы порадовать фанатов.

Напомним, что Кайли Дженнер затянула большие шарики в тонкую маечку: "Насмотреться нереально".

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