Наймолодша мільярдерка в світі Кайлі Дженнер випустила колекцію косметики, яка присвячена її дочці, Стормі

Оповістила про це Кайлі на своїй особистій сторінці в instagram портретом з дочкою, повідомляє Politeka.net.

Свою нову колекцію іменної косметики «Стормі» вона зробила в кольорах дочки: фіолетовому, темно-рожевому і яскраво-малиновому, тобто, спираючись на природні кольори негоди. Вона оголосила про її вихід портретом з донькою, на якому Кайлі Дженнер позує топлес, а її дочка притулилася до голих грудей матері.

«Моя любов. Слідкуйте за моїми історіями, щоб побачити колекцію Stormi, яка стартує 1 лютого ☁️⚡️», – порадувала шанувальників Кайлі Дженнер.

Фото було зроблено в студії. Кайлі сидить на тлі квітів і гірського пейзажу у вигляді русалки. На ній перука з довгим кучерявим чорним волоссям, а також тканина на ногах, у вигляді русалочої луски. Дочка Стормі одягнена в лляну сукню. Вона лежить на руках матері, обіймаючи її за груди і посміхаючись.

Також, Кайлі зробили яскравий макіяж в рожевому кольорі.

Користувачі мережі розділилися на два табори: ті, хто захоплюються красою і сміливістю Дженнер і ті, хто гніваються на неї через те, що вона наживається на єдиній дитині.

«Тому що, якщо ти не наживаешься на своїх дітях, ти навіть не кардашьян/дженнер ??», «Чому кожен раз, коли запускається нова колекція, вона показується її в таких красивих коробках та упаковках, а коли ми замовляємо їх, вона надсилає її без гарних коробок. Це така сумна і помилкова реклама. Люди, які отримують ці продукти безкоштовно, завжди отримують красиву коробку і рекламний пакет, а люди, які витрачають купу грошей, не отримують того ж.», «Вмираю, ЦЕ ТАК КРАСИВО ❤️❤️❤️ Не можу дочекатися цього колапсу ❤️❤️❤️ Бог благословить вас обох 🙏🏼🙏🏼✨✨✨», «Богиня 😍», «Одна з моїх улюблених твоїх фотографій», – пишуть в мережі.

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