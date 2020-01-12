Наймолодша мільярдерка у світі Кайлі Дженнер з сімейства Кардашьян похвалилася своїми автомобілями на парковці

Зірка любить демонструвати свої пишні форми, всіляко підкреслюючи їх, але в цей раз вирішила показати свою іншу гордість – своє багатство, пише Рoliteka.net.

Наймолодша мільярдерка зробила фото на парковці, навпроти дорогих автомобілів, на які заробила сама, з допомогою блогу і продажу косметики. Шанувальники Кайлі в мережі змогли оцінити її хвастощі, однак, Дженнер отримала більше негативних коментарів. Деякі зазначили, що поки вона купається в розкоші, Австралія гине у вогні.

«Моя мила лялечка😍😍😍», «П'ятничні флюїди», «Куди поділася твоя відвертий одяг», «Поки ви позуєте зі своїми дорогими автомобілями і дорогими прикрасами, одягом і аксесуарами, люди вмирають, тварини вмирають», «Автомобілі на цих фотографіях коштують більше, ніж я зароблю до кінця свого життя», – пишуть в коментарях фолловери селебріті.

На знімках Кайлі Дженнер позує в світлому одязі вузьких білих штанях, вільному сірому светрі. Через плече у неї висить маленька брендова сумочка. Також вона відкинула волосся назад, щоб продемонструвати великі сережки-кільця у вухах, з натуральними каменями.

На деяких фото вона зробила акцент на сонцезахисних окулярах. Не обійшлося і без демонстрації головної гордості сім'ї Дженнер – п'ятої точки, заради показу якої мільярдерка повернулася спиною до камери навпроти своїх розкішних карів і прогнулася в спині.

Нагадаємо, що раніше вона постала в блакитній сукні з білими розводами. Кайлі позувала біля дзеркала. Дівчина не дивилася в камеру, просто дозволивши передплатникам вдосталь намилуватися собою. Від краси паморочиться голова.

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