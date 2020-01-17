Сестра Кім Кардашьян з'явилася в незвичному для себе образі

Наймолодша мільярдерка у світі Кайлі Дженнер з сімейства Кардашьян опублікувала фото в несподіваному стилі

Звичайно, красуня публікує досить відверті фотографії, але цього разу вирішила здивувати своїх шанувальників, пише Рoliteka.net.

На знімках, які мільярдерка оприлюднила в своєму Instagram, зірка з'явилася в брендових речах. Зокрема, на дівчині красувалася майка від "Шанель", яка ідеально підкреслила пишні груди моделі: "Надивитися нереально".

Також знаменитість позувала на дивані в сірих джинсах і зеленій куртці. Завершували її образ окуляри та інші аксесуари.

Дженнер розташувалася, трохи розставивши ноги. Також на знімках дівчина трохи відкривала губи.

В пості Кайлі розповіла, що у неї виходить нова помада. Зазначимо, модель є власницею бренду косметики.

За дев'ять годин пост Кайлі зібрав більше п'яти мільйонів лайків.

Нагадаємо, Кайлі Дженнер позувала в одный прозорый білизны, яка обвиває красива рожева мотузка. Модель обрала такі пози, які підкреслюють її пишні форми.

«Заплуталася», - коротко йдеться у підписі.

На красу зірки звернули увагу і її прихильники.

«Вогонь», «мене теж зав'яжи з собою, Кайлі!», «яка соковита самкочка», «Богиня», - пишуть вони.

Раніше ми писали, що Кайлі сфотографувалася в обнімку на чорному шкіряному дивані з Росалією Вилою Тобельєю — іспанською співачкою, більш відомої як просто Росалія. Кайлі закинула свою ногу на Росалію, чим скомпрометувала багато чуток про стосунки між дівчатами.

Так, стало відомо, що Росалія називає Кайлі Дженнер не як інакше, як не дружиною, а Дженнер відвідує концерти співачки і знімає її для історій свого Інстаграма.

Нагадаємо також, що Кайлі зробила фото на парковці, навпроти дорогих автомобілів, на які заробила сама, з допомогою блогу і продажу косметики.

На знімках Кайлі Дженнер позує в світлому одязі вузьких білих штанях, вільної сірому светрі.

Шанувальники Кайлі в мережі не змогли оцінити її хвастощі, однак, Дженнер отримала більше негативних коментарів.

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