Така краса не кожному прийдеться до смаку

Фітнес-модель Лисль Дамстра знялася в оголеній фотосесії, яка викликала неоднозначну реакцію у соцмережі

Politeka.net підготувала фотопідбірку фітнес-моделі з її сторінки в Instagram @lieslfitmom.

41-річна південноафриканська фітнес-модель Лисль Дамстра раніше ставала призеркою великих фітнес-турнірів.

Після гучних перемог у спорті вона вирішила спробувати себе в якості еротичної моделі, виставивши на показ не тільки накачані біцепси, але й інтимні місця.

Зовнішність спортсменки викликає неоднозначну реакцію в мережі. Шанувальники захоплюються Шанувальники тілом Лисль. Однак знайшлося чимало тих, хто не вважає таке тіло зразком краси і жіночності.

"Ти прекрасна, сама досконалість", - написав один з коментаторів. Інший зазначив, що "Таке тіло не назвеш гарним. Навіщо таке робити. Це викликає подив, чому у жіночого бодібілдингу стільки фанатів".

Також відзначимо, що моддель і инстадива Олена Омович, яку в мережі охрестили через її розкішних форм українською Кардашьян, підкорила публіку несподіваною фотосесією.

Дівчина позувала у весільному салоні. Як Альона сама зізналася, вона переміряла близько 20 суконь, та все ж зупинилася на тому, що собі буде шити. Натяк на те, що вона незабаром виходить заміж, розбурхав її фанатів: деякі вже почали розпитувати, що та як, і вітати.

Нагадаємо, що фітнес-модель Ана Чері вирішила порадувати шанувальників відвертим знімком в одній білизні.

Так, модель позує в сексуально-відвертій білизні, ефектно вигнувшись і показавши всім, за що її полюбили чоловіки. Це спровокувало справжню бурю коментарів з боку її прихильників.

«Вогонь просто», «ось це тіло – аж слинки течуть», «боже, скільки ж сил покладено заради таких форм», «Ана – ти богиня», - пишуть вони

Нагадаємо, спокуслива Ана Чері показала ідеальну фігуру в еротичній позі.

Як повідомляла Politeka, Ана Чери показала, чим нагородила природа.

Також Politeka писала, що Ана Чері сховала пишні принади за "скромною" білизною.