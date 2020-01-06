Ана Чери в откровенном спортивном костюме показала, как занимается спортом в тренажерном зале

Как сообщает Politeka.net, американская фото- и фитнес-модель Ана Чери не упускает возможности показать миру свои сочные прелести и результаты своих тренировок. Кроме того, она рассказывает на своей странице в Instagram о правильном питании.

Ана Чери работала с Monster Energy, компанией воздушных фильтров K&N, брендом белья Moskova и Ultimate Armwrestling League. Спортсменка является официальным лицом компании спортивного питания SHREDZ, а также владелицей собственного бранда CheriFit.

В этот раз на официальной странице ее бренда появилось видео, на котором она показала несколько упражнений для поддержания формы.

Для тренировки красотка выбрала черный топик с длинными рукавами и в розовых лосинах, образ она дополнила кепкой и кросовками.

В подписи к видео, бренд CheriFit объявил конкурс для своих подписчиков. Он состоит в том, чтобы сделать те же самые упражнения, что и Ана Чери на видео. Результат своих тренировок они должны прислать до понедельника. К сожалению украинские фанаты остались за бортом, ведь конкурс проходит лишь для американских пользователей сети.

Также ранее сообщалось, что популярная фитнес-модель Ана Чери порадовала поклонников новым откровенным снимком в купальнике.

Так, на опубликованных кадрах Чери позирует в одном купальнике цвета змеиной кожи, выставив напоказ аппетитные формы. При этом дополнить образ девушка решила браслетами и двумя цепочками.

«Огонь», «Вот это прекрасные формы», «Богиня, Ана», «превосходные формы», «офигенное тело», - пишут они.

Напомним, соблазнительная Ана Чери показала идеальную фигуру в провокационной позе.

Как сообщала Politeka, Ана Чери показала, чем ее наградила природа.

Также Politeka писала, что Ана Чери спрятала пышные прелести за "скромным" бельем.