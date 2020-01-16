Фитнес-модель Лисль Дамстра снялась в обнаженной фотоссесии, которая вызвала неоднозначную реакцию подписчиков в соцсети
Politeka.net подготовила фотоподборку фитнес-модели с ее страницы в Instagram @lieslfitmom.
41-летняя южноафриканская фитнес-модель Лисль Дамстра ранее становилась призеркой крупных фитнес-турниров.
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После громких побед в спорте она решила себя попробовать в качестве эротической модели, выставив на показ не только накачанные бицепсы, но и интимные места.
Внешность спортсменки вызывает неоднозначную реакцию в сети.
Поклонники восторгаются телом Лисль. Однако нашлось немало тех, кто не считает такое тело образцом красоты и женственности.
"Ты прекрасна, само совершенство", - написал один из комментаторов. Другой отметил, что "Такое тело не назовешь красивым. Зачем же такое делать. Это вызывает недоумение, почему у женского бодибилдинга столько фанатов".
Также отметим, что моддель и инстадива Алена Омович, которую в сети окрестили из-за ее роскошных форм украинской Кардашьян, покорила публику неожиданной фотосессией.
Девушка позировала в свадебном салоне. Как Алена сама призналась, она перемерила около 20 платьев, и все же остановилась на том, что себе будет шить. Намек на то, что она в скором времени выходит замуж, взбудоражил ее фанатов: некоторые уже начали расспрашивать, что да как, и поздравлять.
Напомним, что фитнес-одель Ана Чери решила порадовать поклонников новым откровенным снимком в одном белье.
Так, модель позирует в одном откровенном белье, эффектно выгнувшись и показав всем, за что ее полюбили мужчины. Это спровоцировало настоящую бурю комментариев со стороны ее поклонников.
«Огонь просто», «вот это тело – аж слюнки текут», «боже, сколько же сил положено ради таких форм», «Ана – ты богиня», - пишут они
Напомним, соблазнительная Ана Чери показала идеальную фигуру в провокационной позе.
Как сообщала Politeka, Ана Чери показала, чем ее наградила природа.
Также Politeka писала, что Ана Чери спрятала пышные прелести за "скромным" бельем.