Американська супермодель Белла Хадід показала ідеальну фігуру в елегантній чорній сукні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram дівчини.

Так, модель позує перед дзеркалом в чорній сукні без білизни. Себе Хадід знімає на телефон. Як можна помітити, наряд ефектно підкреслює достоїнства дівчини.

На задньому фоні можна помітити ліжко, на якій розкладена одяг, а також стелаж з нарядами моделі.

Шанувальників Хадід вирішила залишити без можливості висловитися про своїх ідеальних формах, оскільки фото було розміщене в її Сторіс.

Як повідомлялося раніше, 23-річна супермодель Белла Хадід, яка відома ще як найкрасивіша жінка в світі, похвалилася витонченою фігурою в прозорій сукні.

Американська модель палестинського походження показала кілька знімків в незвичайному плаття, яке ледь приховує її принади. Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на особисту сторінку моделі в мікроблозі instagram.

плаття, яке складається з прозорої блискучої тканини, Хадід позує біля дзеркала у ванній кімнаті. У неї ще вологе волосся після душу, а також на обличчі відсутня макіяж, крім стрілок на очах, розтушованих за століття.

Вирізи круглої форми на боках і на грудях зірки додають їй пікантності, більш того, підкреслює її плоский живіт. Також варто звернути увагу, що з нижньої білизни модель віддала перевагу тільки трусів, і зневажила бюстгальтером.

Нагадаємо, найкрасивіша модель планети в одній білизні розкинула ноги перед дзеркалом.

Як раніше повідомляла Politeka, найкрасивіша модель у світі похвалилася принадами без одягу.

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